政府工作報告具亮點　A股具向上修復彈性｜伍禮賢

國務院總理李強上周在全國兩會期間，宣讀了其任內第一份《政府工作報告》，將今年GDP目標設定為5%左右，《報告》亦重點支持科技創新和產業升級，同時提出全面取消製造業領域外資進入限制、放寬電訊、醫療等服務業市場進入、打造「投資中國」品牌等舉措。

《報告》稱內地經濟持續回升，但回升基礎仍不穩固，同時不論在貨幣、財政政策及行業政策均延續了早前中央政治局會議、及經濟工作會議的主調，反映對增強宏觀政策取向的一致性的取態明顯。

筆者認為5%左右的GDP增長目標，意味中央對穩增長的決心，畢竟2024年屬於疫後的第二年，低基數效應逐漸消退。不過在一系列政策「組合拳」出台後，預計成效將逐步顯現，相信出口及基礎設施投資增速，料將成為今年的經濟增長發力點，不過當中仍需防範房地產及地方債務風險。

今年「新質生產力」 首次被寫入政府工作報告中，並放在了今年十大工作任務的首位。去年國家主席習近平首提「新質生產力」，指出要積極培育新能源、新材料 、先進製造、電子資訊等戰略性新興產業。筆者認為，相關產業有利內地經濟結構升級優化，符合國家十四五規劃中的，將科技自立作為驅動國家創新發展的核心戰略。板塊上，建議關注人工智能產業及數字基礎設施及的投資主題。

撤銷外資於製造業准入限制

另方面，中央近年陸續取消或放寬多個行業的外資股比限制，最新則公佈全面取消製造業領域外資准入限制措施。此舉反映內地政府對外開放的積極態度，同時將推動內地製造業轉型升級，並相信有望改善相關領域的營商環境，並達到商務部對增強國內國際兩個市場兩種資源的連動效應，鞏固合作和競爭優勢。

至於內地股市在近期亦走出兩會行情，上證指數及滬深300指數在2月份分別累升8%和9%，3月開局以今仍保持向上走勢，相信本輪市場上升的驅動力，在於政策出現積極變化，激發了資本市場活力，加上「國家隊」持續通過ETF淨流入A股，使市場情緒改善，因此倘若投資者有意投資具中線潛力地區，內地股市在現階段具有較大的向上修復彈性。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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