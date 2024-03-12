養育一隻毛孩需68萬元 OneDegree調查發現呢類開支最大

近年有市場調查指，在香港養大一個小孩子需要花費600萬元，隨著社會風氣變遷，越來越多家庭傾向選擇養育毛孩而發生兒育女，虛擬銀行保險公司One Degree 委託獨立市場調查機構Ipsos 進行寵物主人消費調查，發現有投保寵物保險的寵物主人，養育一隻毛孩會花費68萬元。



逾7%每月對寵物開支過萬元

One Degree副行政總裁周美華表示，有投保的寵物主人相較沒有投保消費更高（包括沒有投保主人的整體平均每隻寵物養育費49萬元）。隨著香港生育率下跌，而市場上寵物產品越來越多，寵物主人對溺愛度上升，相關消費也會越大。而疫情過後，也越來越多主人帶同寵物去旅行，另加上通脹等因素，預計68萬元的花費會逐年增加。

該調查為於今年2月在網上進行，共訪問526名飼養貓狗的寵物主人。以每個有投保寵物保險的主人平均飼養1.5隻寵物計算，每個主人的消費更高達102萬元。每月於寵物身上花逾1萬元的寵物主人佔7.4%。以消費項目分類，當中金額最大的消費項目是寵物糧食及零食，佔19.4%，其次是獸醫診金及醫藥費，佔17.2%。後者幾乎是必須，有87%受訪者曾帶寵物到獸醫診所求診，當中18%為專科。

醫療開支佔17.2% 主人往往「估錯數」

但值得留意的是，調查發現，面對高昂的寵物醫療費，主人往往會「估錯數」，相較實際開支有所低估。不過，香港寵物保險整體滲透率預計僅約5%，遠低於日本的14%。

調查也有不少有趣發現，例如「貓奴」數量領先狗主人。有41%受訪者為現時只有養貓，只養狗佔39%，另外20%則同時養貓及狗。最多人飼養貓品種為唐貓（30.9%）、短毛貓（20.9%）及波斯貓（14.2%），狗隻方面為日本柴犬（15.8%）、貴婦狗（13.6%）及金毛尋回犬（13.3%）。受訪者逾6成寵物來自領養或親友增送。

港人養貓多於養狗 20%同時養

受訪飼主認為，會造成高昂醫療費用的疾病或意外分別為癌症及腎病的醫療開支，前者平均需花費4.4萬元，也有例子可近10萬元。而寵物主人對於常見疾病的治療過程所需開支也有嚴重低估情況，例如常見的誤食異物為例，受訪者估計約為1萬元，但實際開支可高達逾6萬元。而貓的下泌尿道疾病，更可高達14萬元，與受訪主人估計相距逾9倍。

不過，調查發現，面對高昂的醫療費用，寵物保險在香港滲透率仍低。有16%受訪者表示，從未聽過寵物保險。在知道寵物保險84%受訪者之中，僅有不足一半（48%）現時有為寵物投保。

僅48%有為寵物投保

周美華表示，是次調查為網上進行，有關受眾為接受寵物保險的早期採用者，但滲透率仍不過一半，相信整體市場更低，粗略估計香港市場滲透率約5%，遠低於日本的14%。

會考慮投保的受訪者表示，在選擇寵物保險時，最關注保障範圍是否足夠（37%）,其次分別為保費價錢（35%）及賠償比率（10%）。