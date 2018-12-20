【跑步人誌】癌症康復者Sam　跑步拯救他的人生

跑步有何意義？健康、挑戰自己、或是只是一個嗜好？ 「若然沒有跑步，我相信自己已經不存在。」對阿Sam而言，跑步是救藥，救了他本要在病床度過的下半生。 攝影：余俊亮

（余俊亮攝）

Sam是癌症康復者，2010年確診鼻咽癌，痊癒後一年後發現擴散至骨，需接受電療及化療。本以為治療後雨過天晴，但後遺症嚴重影響他的生活。

「記得完成整個治療後，腰痛問題一直纏繞着我，但醫生只說這是後遺症。當時我問醫生有否機會做運動令其『斷尾』，他答我有可能的，故我抱住一試無仿的心態開始了跑步。」

「初初跑幾十公尺就感到暈昡，但仍堅持行至氣順再跑，之後慢慢增加跑量，結果到2013年，我參加了人生第一個半馬。」

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當時家人朋友知道後，紛紛質疑Sam的決定，認為他難以完成比賽，又疑惑他為何不報名參加難度較低的10公里賽事。

「但我覺得，若然自己不能完成比賽，可以中途選擇上車，那麼不如嘗試一個途程較長的賽事。」結果Sam用了少於2小時50分完成賽事，取得證書。對他來說，這張證書是一種認同，恍如跟他說自己仍有能力。

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為何說跑步拯救了Sam？他不諱言，情緒最低落的時期並不是得悉患病或治療的時候，反而是治療後帶來的腰痛問題。

「當時我痛得只能坐直10分鐘，之後就一定要躺下。我知道，若然不根治這個問題，很大機會被折磨至患上精神病。我實在不能接受自己只能睡在床上度過餘生，成為身邊人的負累。」Sam的尊嚴逼使他開始跑步以鍛煉肌肉，一跑就7、8年，腰痛問題亦迎刃而解。

「可以這樣說，沒有跑步我相信自己已死掉。我真的難以接受自己該種情況（只能睡在床上度過餘生），跑步正正確認自己仍有能力生存下去。跑步雖不是我最喜歡的事，卻是我堅持要做的事。」

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現時Sam的左眼視力只剩六成，運動時亦有機會出現心率太高的問題，故他的目標並不是打破個人紀錄，而是一直跑下去。

「以我現時的身體狀況，若然太執着於時間，衝得太快，可能我又要再次躺在病床上，餘生也難以重返運動場。若要說目標，我只希望自己能一直跑下去，跑到八十歲。雖然我堅持跑步，但一定不會勉強自己。」

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運動對許多人而言，可能只是消遣；但對Sam來說，跑步令他找回生存價值，重新瞭解自己。因為跑步，他終能重返綠茵場；因為跑步，他終能像正常人般生活。

今個星期日（23日）， Sam將會首次出戰由NGO組織「跑去你屋企」舉辦的「跑去環島手拖手2018」。「環島手拖手」是一個籌款慈善接力跑活動，由中環愛丁堡廣場，向港島東面起跑，沿港島主要沿岸街道及山路，環繞港島接力跑一圈，全程約50公里。過程中展能跑手會與企業跑手「手牽手」一同體驗跑步旅程，推動「共融、共賞、共創」精神，並藉活動為一眾有需要人士籌款，惠澤社群。