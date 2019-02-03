【Project 01．紓緩繃緊】小腿肌腱易受傷　注意按摩位置

小腿與阿基里斯腱，都是跑手經常「出事」部位。 紓解疲勞與壓力，並非要直接「攻擊」痠軟位置。 註冊物理治療師邱啟政（Quentin）教導《Project 01》跑手涼涼，屈膝夾緊按摩球，及瑜伽滾筒按摩肌肉筋腱交接位，都可以紓緩疲勞。

1.夾緊按摩球

Quentin（右）提醒，盡可能把按摩球貼近膝後的膕窩，再夾緊，方可達到效果。（何偉畧攝）

跑步時，小腿不斷承受地面而來的震動，肌肉易生疲勞。除了正常拉筋，亦可以利用按摩球輔助。跑者屈膝後把按摩球放入膝後的膕窩，然後夾緊5-10秒，可以幫助放鬆小腿後方的肌肉。

跑者可以雙手緊抱腿，而夾緊後輕微轉動小腿，更可按摩小腿內較為深層的肌肉。但如嘗試此紓緩動作時，或會壓向血管與神經線而出現麻痺感覺，便應立即停止。

按摩球放鬆小腿（按圖放大）

2.阿基里斯腱紓緩法

放鬆阿基里斯腱，並非直接按摩筋腱，而是按摩筋與肌肉的交接點。（何偉畧攝）

阿基里斯腱，近年又有人稱作「劉翔筋」。中國的奧運跨欄金牌選手劉翔因該部位長期受傷，結果退役。預防該處積勞成傷，要多加按摩紓緩壓力，但按摩點並非筋腱本身，而是連接筋和肌肉的交接點，大約位於小腿肌肉底端。利用瑜伽滾筒加以前後按摩，或擺動足踝以左右按摩，有助放鬆小腿深層肌肉。

為「劉翔筋」減壓（按圖放大）