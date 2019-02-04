【Project 01．紓緩繃緊】兩招減輕足部壓力　高跟鞋用家必學

註冊物理治療師邱啟政（Quentin）教導《Project 01》跑手涼涼，紓緩跑手常見痠痛問題，來到最後一集。 Quentin指出，足部不論腳面與腳底，跑步承受衝擊力。而女士慣穿高跟鞋，亦令足部加倍疲勞。 今集介紹兩個方法，既用道具亦有徒手，幫助你減輕足部痠痛。

1.按摩球紓緩足底

邱啟政（右）解釋，足底的舟骨下附有很多穩定性肌肉，腳踏按摩球即可按摩。（何偉畧攝）

腳掌是接觸地面的「第一現場」，足底最高的骨骼、位於足弓附近的舟骨，相連着肌肉。故此，找到舟骨後，踏着按摩球，前後緩慢移動，足可紓緩肌肉的疲勞。此外，腳底踏着按摩球移動至某些位置，感到特別痠痛，便是找到了「激痛點」。此時腳趾重複向上扯和向下抓，亦收紓緩之效。

注意，應以腳掌的中掌踩踏按摩球，勿用腳踭，否則減低按摩效果。

腳踏按摩球紓緩法（按圖放大）：

2.扭腳掌

Quentin（右）叫涼涼（左）模仿「扭毛巾」，「將啲水扭曬出嚟」。（何偉畧攝）

不用道具，亦可以放鬆腳掌。只要一手從腳內側握住後跟，另一手握住中掌。兩手盡量貼近，然後如「扭毛巾」按摩腳掌，放鬆中掌與後跟的微小肌肉。