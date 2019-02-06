【長跑備戰101．紓緩繃緊】冷敷可鎮痛　熱敷拉筋助復元

訓練過後比賽完畢，一身肌肉痠痛，甚至走路都覺得痛，徹夜難入眠。運動後伸展動作要做足，傳統與現代紓緩方法亦有很多，各位跑友在上線前齊齊溫習一下。 連續爆走數小時，或淚激烈運動之後，肌肉疲勞與損傷難免。運動員跳入冰水桶內降溫的場面常見，，亦有人選擇熱敷幫助紓緩。 到底何時熱，何時冷？有請註冊物理治療師邱啟政（Quentin）解拆。

註冊物理治療師邱啟政

冷敷：急救鎮痛 長遠只供治標

運動後感覺疼痛不適，便會使用冰袋等冷敷，直接按壓痛處，藉降溫減低微絲血管撕裂，以及防止傷患惡化。Quentin指冷敷的基本效用有二，其一是處理急性創傷，控制流血避免流失過多，留住血液有助身體重建，幫助復康；其二是鎮痛，藉着冷感減低不適感覺。

Quentin續解釋，跑步時拉傷或撞傷，甚至「拗柴」，敷冰便有效鎮痛。浸冰水時宜及腰，以免著涼。若然一般人做運動，重複出現類似痛症，便不應只靠冷敷「治標」，「唔應該敷完冰，第二朝返唔痛就算」，而是應該主動求醫「治本」，找出問題。

他又補充，職業運動員在賽事後立即浸冰水池，甚至跳入冰水桶，只因他們承受的身體勞損或痛楚，較一般人為嚴重，才有此需要。

冰水有助紓緩急性痛症，一些體育大賽設有冰池，讓運動員完成動作後立即浸冰。（Getty Images）

熱敷：促進血液循環 回復組織柔軟

熱敷則用於傷患復元過程的後期，用意是為受傷部位局部加溫，促進血液循環，加快把停留在肌肉與血管之間的代謝廢物，帶回血液循環之中，「水流強啲，將代謝物有效沖入血液裏」。Quentin稱跑手拉傷的部位，肌肉出現疤痕組織，變得僵硬，單單拉筋伸展亦無法使之回復柔軟。此時便需要利用熱敷，輔助拉筋，增加效果。

熱敷並非用於新出現的傷患，Quentin建議在沒有運動的休息日，多做熱敷和伸展。除了使用暖水袋按壓，亦可浸在和暖的水，大約10-15分鐘。皮膚泛紅屬正常現象，倘出現痛楚、紅腫或瘀黑，則要立即停止。

Quentin提醒，按摩花灑頭，可帶來表皮感覺，減低不適，但不會促進血液循環。而冷感和熱感按摩膏，原理亦相同。