【渣馬千金小姐】黃美寶自我催眠集　「要練到全程都係跑」

編按：《步走族》踏入渣馬最後備戰階段，今天（2月8日）開始每天都有去年全馬Sub330的「渣馬千金小姐」，分享自己的跑步故事，伴隨大家向前。 長跑講天份，更講努力。閱讀多位千金小姐的自白，有些從學校到社會，與跑步結下不解緣，從來名列前茅；有些與跑步只得數年「感情」，仍在長成。黃美寶（Mabel）的跑步歷程，從挫折中開始。 她回憶小時在冠軍團隊中包尾，又看着身邊的冠軍級兄長，自知斤量。但從挫敗之中，能夠自解與自省，發掘長處才能開拓出路。她去年再戰出名難跑的渣馬賽道上，首次成為千金小姐。 「比起學贏，更重要是學習輸得起」，敗者不斷奮戰才有成王之理。

五年間由10K拾級而上，半馬、到2018年在渣馬全馬跑入「330」，整個過程可謂「機緣巧合、無心插柳」。從小，我都不是最快的那幾人。但跑步是重要的求生技能，即使不為比賽也要學跑。

好，繼續跑吧！

撰文：黃美寶（2018年渣馬大會時間：3小時22分52秒）

五年間由10K拾級而上，半馬、到2018年在渣馬全馬跑入「330」，整個過程可謂「機緣巧合、無心插柳」。

我是校隊最慢那位

小學時期我是田徑隊的後備，靠著「神一般的隊友」，連續兩年奪得北區小學田徑賽女子甲組團體冠軍。不過，同學太強大，我在兩年習訓中永遠都是六人中最慢那個。難免挫敗，唯有自解……

要接受自己無論幾努力跑都係包尾

心裡說着，想通了便釋懷。升上中學，只能勉強在校內運動會入決賽。反觀兩位哥哥是田徑隊正選，頒獎台常客，更曾奪得全場總冠軍。從此我為自己的水準下定義：

唔係真係咁快

但我深信「唔做運動會好易病」，保持家裏運動的習慣，結果在中四、中五的長跑測試中，成績不錯，並意識到一件事：自己的長跑表現比短跑理想。

其中一位支持我跑全馬、給予我很多鼓勵說話的人。表哥，謝謝你！

全馬之路 始於凡事皆可能

2014年，朋友邀請我參加了渣馬10K賽事；一年之後跟大隊上半馬，Sub 2過終點。朋友認為我跑得頗快，建議我的起心肝，跟隨教練學跑。

「隨緣吧！」我沒多花心機去訪尋良師，直至2016年4月某天，「緣份」到了。正在完成進修功課之際，發現有跑班招生，名額20人，心想「試吓無妨」，報名再算。其中一欄「跑步目標」，我意欲挑戰報初馬，簡單寫下「初馬Sub 4，證明Impossible is nothing」。

早於2015年我定下目標：2017年報渣打全馬。 最終因為優先報名的門檻提高，「2017，原來唔得」。自此提醒自己：凡事唔好開心得咁早。

幾天後我從過百份申請中脫穎而出，收到取錄電郵，驚喜得不由自主，「呀」了出聲，就此成為adigirls。接受正規訓練，起初絕不好受。5月初夏時，炎熱天氣中初嘗衝圈滋味，八個字道盡：轉到頭暈、差在未嘔。「又唔係運動員，唔使爭取奧運、亞運資格，咁辛苦做咩」，「危難」之間，心中自問又自答，

報名時係你自己寫要Sub 4，唔好呃人

同時，腦海響起了教練阿楊的聲音：「唔跑快啲，到走難點算？」

的確，跑步是重要的求生技能，即使不為比賽也要學跑。好，繼續跑吧！為期大半年的跑班訓練讓我改善跑姿、增強耐力，最後以3小時48分48秒完成初馬。雖然成功Sub 4，但因為長課不足，30K打後都是捱，更做過數十秒步兵，於是對自己說：

下次全馬，要練到全程都係跑！

參與跑班訓練，獲益良多。感謝教練阿楊與負責人Jamie。

2017年2月我出外「散心」，參加日本丸龜半馬，以1小時38分20秒完賽，重達渣馬優先報名的資格。辛苦之一是在10度下等開跑，冷得牙齒狂震。

做足功課 衝擊千金關

完成adigirls的訓練，我參與另一跑團，認識不少朋友，和他們練跑至今。去年，我本以渣馬Sub 340為目標，然而不少身邊人都推動我：「試吓Sub 330，做千金小姐！」

我想那是不可能任務，「A先生」提醒我：練就可能！引用《淋雨一直走》的歌詞：

相信和懷疑，總要決鬥

一於盡練，衝擊330。為此，我參與其他長跑賽作為練習，包括路賽30K、山賽30K及42K；翻看渣馬比賽的片段與大會刊物，認清路線；在網上尋找訓練方法，以及詢問跑友的意見。

安全永遠排第一，我做足功課，於大會刊物上「加工」，數清楚每個水站的位置。

畢竟跑步以外我還有其他事情要做及想做，例如：返教會、看書、畫漫畫。所謂「日久生厭」，自己不能，亦不想抽太多時間離家出跑。跑得不快樂，Sub 330也沒意思。既想有娛樂，又想練體能，我想到的方法是在家裏運動，例如：一邊看電視、一邊做drills，或者一邊看書，一邊踩健身單車。

「照你目前嘅跑圈成績嚟睇，要330有啲『抆水』。」不止一位跑友向我分析。聽罷，我開始懷疑別人認為我可以Sub 330，或許只是客套說話。無論如何，盡力一試好了。

從小我喜歡畫漫畫，近年以跑步為題材，抒發自己的感受，放上網與大家分享。

「相信和懷疑，總要決鬥」

比賽當日我帶了兩包Gel以及3粒鹽糖作不時之需，並在過程中祈禱，以及在腦海中播歌，分散注意力。最終，我造出了一個連自己也覺得很夢幻的時間。

跑步讓我擴闊了生活圈子，亦明白了很多道理。

最後3K，我的右腳小腿開始痛，所以選擇放慢腳步，以免抽筋，得不償失。

後記

跑步讓我擴闊了生活圈子，亦明白了很多道理，比如說：珍惜一切，能隨手得到一杯清水也要感恩；勝不驕，敗不餒，只要盡了力，即使跑包尾也要欣賞自己；冠軍只有一個，比起學「贏」，更重要是學習「輸得起」；忘記背後，努力面前，向著標竿直跑（腓立比書 3：13-14）。

最後我想向大家推薦一首勵志歌曲，《淋雨一直走》。遇著壞天氣、壞心情，不妨聽聽這首歌，為自己打打氣吧！

有時掉進黑洞 時候爬上彩虹 在下一秒鐘 命運如何轉動 沒有人會曉得我說希望無窮 你猜美夢成空 相信和懷疑 總要決鬥 《淋雨一直走》張韶涵

所謂「一山還有一山高」，站在「馬拉松王者」魏賡（中）的身旁，頓覺自己很渺小。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】