【渣馬千金小姐】何煒圻港女變氣袋　不離他和他的事情

編按：《步走族》踏入渣馬最後備戰階段，有「渣馬千金小姐」自白到上線一刻。 「由朝做到晚，運動少」，工作以外尚有大小俗務纏身。想去跑，天已晚，還在加班。 支持你的人毋需伴你跑天涯，出言打氣而非處處潑冷水已是欣慰，身體力行支援更覺無言感謝。今回主角何煒圻（Vicki）為「港女願望」起跑，愈跑愈有，愈覺生活與跑步，同時逼人。長跑路上，有「他」教導技巧與心法。另一個「他」不跑，但一直在旁護航。 多得他，令Vicki不敢怠慢，做好路上每一步。

長跑，靠的不是天份，而是一直堅持下去的努力……正好適合不是運動員出身的我。

撰文：何煒圻（2018年渣馬成績：3小時26分43秒）

（01齊跑相片）

我只是普通不過的中環 OL。從小到大，毫無運動天分。中學時代，我生長於一間地區體育名校，但校隊成員從沒有我份，而我對體育課也不感興趣。開始跑步的原因也跟不少港女一樣——減肥瘦身。

從小到大，毫無運動天分，長跑靠的是努力。

我是港女 為「港女」目標起步

在為着外表的大前提下，我開始了最容易的運動就是跑步。身邊一位愛好長跑的好友推動我，開始了第一個10公里、半馬拉松，最後膽粗粗，挑戰馬拉松！起初，我沒有加入跑會學習，一直都只是有空便落樓上街緩步跑，有空就報報比賽，令自己有點目標。

日頭上班，夜晚加班，還有練跑做家務，時間緊逼。（作者提供）

進步靠團練 多得師傅

2016年，我發現原來我的成績也有機會走上頒獎台，那時候便想有沒有可能再跑快一點呢？就這樣，產生加入跑會的念頭。意想不到的是，這一步，把我帶到千金小姐的道路。

加入跑會後， 實在讓我見識到系統性的訓練，和團練的威力。在跑會遇上了我的師傅、教練和各位師兄師姐，師傅讓我看到自己的可能性，也讓我逐步向目標走來。 而跑班的同學們一起練習，互相推動，就令我在不知不覺中進步了。

加入跑班受吳師傅教導，加上跑班同學互相砥礪，進步良多。

趕練跑趕返工 多得「身邊人」

在追求進步的道路上，我也遇上每位業餘跑者，也是每位香港打工仔的實際難題：經常加班，還有家務要處理。我的工作變得愈來愈忙，休息時間壓縮，練習都變得奢侈，更沒可能談得上月跑幾百公里以上。

有時加班工作後，立即趕到運動場練習，周末練習或比賽後，行色匆匆再回公司繼續努力。幸運地，身邊的另一半對我跑步的興趣非常支持，每次比賽也接送我到場地，令我可以爭取時間休息。時間有限，驅使我專心做好每一節課， 做好跑步上每一個細節，恢復、飲食、比賽策略、體能提升等。

丈夫支持Vicki跑步，講得出做得到。去練跑還是加班，由他包辦接送。

就在準備2018馬拉松的前2個月， 眼見自己的水準開始穩定，也就定下了「千金小姐」的這個自己從沒想像過的目標。幸運地，整年來的努力，得以在這一次的跑手大考中過關！

開始了第一個10公里、半馬拉松，最後膽粗粗，挑戰馬拉松！

過去一年， 我也繼續跟隨着跑班吳師傅的教導，學習由不同的練習中再提升自己的長跑水準， 令我在10公里和半馬拉松也有理想成績！畢竟大家也有自己的工作和家庭等等也要處理，能跑已經是福。作為港女，可以堅持下去，我認為已是了不起的成就！

參加2018名古屋女子馬拉松。

在香港跑也在外地跑，2018年到台灣參加中興杯，有幸捧起獎盃。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】