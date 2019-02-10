【渣馬千金小姐】3屆全馬快30分鐘　羅秀婷笑對極惡賽道

編按：渣馬2019下星期日開賽，《步走族》繼續有去年「千金小姐」分享故事，隨跑友一同向前。 長跑世界，快慢不拘，長跑長有，遲起步不成問題。 羅秀婷（Joyce）的自白不論文字與相片，就算談到因家事與傷患影響練習，都有一份輕鬆。她從Sub4到330，目標不限於每年渣馬的千金大關。世界六大她已攻克四關，4月征戰波士頓後，只差「尾關」東京。六星連珠，始於2014年。 唔跑唔知身體好，唔跑更唔知跑得咁好。許多千金小姐踏出第一步，原因極其尋常。 錯過今年，來年相片仍有你的位置。

從小就手腳不協調，沒有運動神經關照，中一陸運會首嘗賽跑經驗，跑100米鳴槍後還在起點發呆，最後獲得倒數第一名。

無獨有偶，去年的我，在2018年渣打馬拉松賽上，為自己目標而戰喜獲最後一名千金小姐啊！（編按：2018年最後一名華人千金小姐）18年以328完成，夠好意頭了吧？

撰文：羅秀婷（2018年渣馬成績：3小時28分47秒）

去年「千金小姐」之中，我是最後一名華人跑手。

跑上癮 往「六大」去

跑步之前，我常練習泰拳運動，直至2014年突然覺得自己欠缺帶氧運動，在安逸的環境下有點不健康，下定決心要把每日多吃的卡路里跑出來，達致「收支」平衡。漸漸越跑越喜歡，先是參加免費的團跑，然後再報點比賽測試一下自己，繼而報跑馬拉松賽。

完成初馬賽事，心生奇妙感覺，就是再辛苦再痛苦，也一定要再跑馬拉松，目標是世界六大馬拉松！

柏林馬拉松也是328完賽，打開一扇門波士頓馬拉松之門，路途上一段奇遇更值回味。

需知道跑馬拉松必須練習，我也是從跑進4小時為目標開始鍛鍊自己，不過我首個SUB 4也來的不易，是三年前2016年渣馬，3小時58分。初馬跑出近乎SUB 4的成績，令自己一直好想進步。但愈想進步，身體就愈容易出毛病，最初擦損傷膝頭之後繼續作賽令ITB受傷，最後筋膜炎都來襲。那段時間家事加傷患，即使跑步可以放鬆心情，也頭頭碰著傷。幸最壞的事情總會過去，2016年大大休息幾個月過後又重新練跑，我沒有高里數高跑量的課表，一星期跑4、5次，喜歡就跑，太累就要休息。

澳門馬拉松登上頒獎台最高位。

經歷大半年時間過後，2017年渣馬跑到338，重拾世界六大馬目標。炎夏苦練，爭取柏林馬衝擊330。定下目標，要切實執行計劃，要求自己在開跑前13周，做足健身、慢跑恢復及一次速度課，每個星期六或日都盡量按程度跑長課。來到柏林，滿有新鮮感，比賽時有段難忘經驗。我跑過半程，跟一個高大的外國跑手互相開路，穩著330 Pacing，感覺好有趣 。3小時28分41秒，衝入330，更打開一扇門，波士頓馬拉松不再是夢!

芝加哥馬拉松之後，完成六大又近一步。

不要為自己設限 我要做千金

「全世界最速馬拉松」做到Sub 330，不意外吧。但香港渣馬呢？能挑戰千金嗎？記得在2018年初問過跑會教練，我有沒可能330？她說我可以，更大力鼓勵我練斜路，加上跑班跑友也常常陪伴支持，結伴到澳門跑馬拉松為渣馬作準備。

從來跑步都不是一個人事，好慶幸沙場跑友時刻共同努力，渣馬當日相約在西鐵站集合共同向目標進發。

（01齊跑相片）

從來跑步都不是一個人事，好慶幸沙場跑友時刻共同努力，渣馬當日相約在西鐵站集合共同向目標進發。去年為千金小姐而戰，比賽路上的心情，用以下幾句歌詞，希望引發你的共鳴：

過得太清醒 而磨蝕了反應 誰曾經多麼的珍惜 起落無 生命原應 原為拒認命 過得太舒適 而蠶蝕了根性 誰年紀今天輕不輕 請問誰定 單靠回憶 難道已心息 《非安全地帶》許志安

近來受傷患影響，練習量大減，信心動搖，但對千金小姐渴望依然。我會聆聽我的身體在安全情況下做到最好。提醒大家，除了做時間做成績，也要為自己準備戰衣，就算再痛也要笑著過終點呀！期待比賽日見！

王春榮教練與同隊隊友。

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】