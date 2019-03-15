【01齊跑．跑步平台】扶輪超馬虛擬跑　跑夠50公里贏嘉年華餐券

當大家都說扶輪香港超級馬拉松是「倉鼠跑」，要完成這個50公里比賽，一點都不簡單。無論你能否一次過跑畢50公里，或者已經錯過報名參加「扶輪超馬」的50公里接力賽，真正機會如今來臨了！ 即日起登入香港01手機應用程式的「01齊跑」服務，綁定裝置後，參與「01齊跑 X 扶輪超馬虛擬跑」，同步跑步數據，累積完成50公里，即可獲得扶輪香港超級馬拉松嘉年華實體餐劵，名額有限，先到先得。

重要的事情要說三次：

登入01 app「01齊跑」，先綁定裝置然後跑步，再同步數據！

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《01體育》已於01 app推出「01齊跑」服務，扶輪香港超級馬拉松就是我們史上首場虛擬跑。參與「01齊跑 X 扶輪超馬虛擬跑」，從3月15日正午12時正至3月24日下午1時正，將跑步訓練數據同步到「01齊跑」，累積完成50公里，就可獲得扶輪香港超級馬拉松嘉年華實體餐劵。

有點心動想加入「01齊跑」？心動不如行動！【按此進入】

立即按下圖，了解如何參加「01齊跑 X 扶輪超馬虛擬跑」！

1）進入HK01 App，並在下方的導航列選擇「服務」（右二）。

+ 5 + 4 + 3

當然亦要參加我們的挑戰活動，贏豐富獎品！

「01齊跑」將你的跑步訓練數據轉化為禮物、比賽名額甚至慈善捐款，想立即參加或者了解玩法，立即按下文的連結。要留意的是，現階段的「01齊跑」只限Garmin及Apple Health，之後將陸續增加其他運動裝置及手機應用程式，讓更多人一齊跑一齊玩。

【重要．請按此】圖文並茂介紹01齊跑玩法

下圖真實個案：這位用戶已將超過21公里的跑步數據同步到「01齊跑」，希望他繼續努力，今日開始參加「01齊跑 X 扶輪超馬虛擬跑」！