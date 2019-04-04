【跑步】放下手錶憑信念挑戰接力賽　勝負以外跑出全新自己

「在肯尼亞，100名跑手裏只有3至4人戴智能手錶跑步。」肯尼亞教練Lukas Wambua Muteti（Lukas）說道。因此，邀請了Lukas任教的ASICS長跑訓練企劃，亦以一個很「肯尼亞式」的比賽作結。 參與計劃的3個跑團包括ASICS Running Team、Pow Bow和Weak Ends Here，最終ASICS Running Team贏出比賽，全隊獲得神戶馬拉松參賽名額。不過勝負其次，跑手們經過5堂訓練，對跑步有全新體會。 攝影：高仲明

肯尼亞教練Lukas與3個跑團訓練5課，這次比賽就是計劃最後一個環節。比賽要求各跑團以最接近3小時40分鐘的時間接力完成，路程全長48公里，每隊4名成員各跑12公里，由荃灣西海濱跑至深井調頭，過程中跑手不准佩戴手錶、電話等可以看到時間的裝置。

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起步後，Weak Ends Here一直領先，比第二隊的ASICS Running Team第一次交棒快超過5分鐘，但第二棒ASICS Running Team從後追上，並拉開距離。Weak Ends Here和Pow Bow奮力追趕，但未能收窄差距，最後ASICS Running Team以最接近3小時40分鐘完成，勝出比賽。

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ASICS Running Team中負責第二棒的Jennifer指，出發時一心只想追上Weak Ends Here，「不想後面的隊友追得太辛苦，所以盡力跑，加上根據比賽要求的時間，基本上是要4名隊員都竭盡全力跑，才有機會勝出，不能單靠一兩個隊友追」。縱然Jennifer如願帶出，但另外兩隊未有鬆懈，負責最後一棒的Denny，即使知道與第二隊相差一段距離，他衝線前亦未有放慢腳步；他說，全程都牢記教練的話：「Lukas經常向我們說 『無論結果如何都要盡力跑』，他亦強調跑步時除了要集中，更需要自信，相信自己有能力完成，就一定可以。」

這場比賽的最大特色是不准戴跑步手錶，全程沒有配速及距離等數據。Lukas坦言，跑步錶於肯尼亞是奢侈品：「在肯尼亞跑步，100人中只有3、4人會戴錶。事實上，如果有人叫你加速，但你看錶知道有數據可以依賴，你的能力就會被規限。放下手錶、電話，依賴的不再是科技，而是意志，你的身體就會跟隨，push yourself to the limit。」

對香港跑手而言，沒有跑步手錶，或許不習慣，猶幸比賽當日大家都沒有手忙腳亂。Jennifer說：「比賽前試過路、練過pacing，所以今日以感覺去跑。」Denny接棒前略顯焦急，但還好記得Lukas的建議，「大概3至4公里有上斜，因此中段才可以加速，以路段去提醒自己改變pacing」。Pow Bow成員Gordon也說，幾乎未試過放下手錶跑步，出發時不知時間、不知與前一隊的差距、不知自己的配速，「好不安」，「比起以往跑這路線，我感覺今天是更快的，但我又無法得知自己跑快多少。大約首3公里，我不停想pacing會否太快，但去到某個位已經沒再想，只能集中於跑的感覺」。

戰勝充滿挑戰的12公里，冠軍隊伍ASICS Running Team贏得今年11月的神戶馬拉松參賽資格，但在勝負以外，更重要是各人對跑步有全新體會。Gordon說得好，沒有手錶輔助下完成比賽，是另類的滿足感：「想起Lukas向我們說，要Be Yourself，計劃都是想我們突破自己，學會放低比較。今次比賽跑出最好最快的自己，不是為了贏別人。」