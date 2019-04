【跑步】放下手錶憑信念挑戰接力賽　勝負以外跑出全新自己

「在肯尼亞,100名跑手裏只有3至4人戴智能手錶跑步。」肯尼亞教練Lukas Wambua Muteti(Lukas)說道。因此,邀請了Lukas任教的ASICS長跑訓練企劃,亦以一個很「肯尼亞式」的比賽作結。 參與計劃的3個跑團包括ASICS Running Team、Pow Bow和Weak Ends Here,最終ASICS Running Team贏出比賽,全隊獲得神戶馬拉松參賽名額。不過勝負其次,跑手們經過5堂訓練,對跑步有全新體會。 攝影:高仲明

肯尼亞教練Lukas與3個跑團訓練5課,這次比賽就是計劃最後一個環節。比賽要求各跑團以最接近3小時40分鐘的時間接力完成,路程全長48公里,每隊4名成員各跑12公里,由荃灣西海濱跑至深井調頭,過程中跑手不准佩戴手錶、電話等可以看到時間的裝置。

起步後,Weak Ends Here一直領先,比第二隊的ASICS Running Team第一次交棒快超過5分鐘,但第二棒ASICS Running Team從後追上,並拉開距離。Weak Ends Here和Pow Bow奮力追趕,但未能收窄差距,最後ASICS Running Team以最接近3小時40分鐘完成,勝出比賽。

ASICS Running Team中負責第二棒的Jennifer指,出發時一心只想追上Weak Ends Here,「不想後面的隊友追得太辛苦,所以盡力跑,加上根據比賽要求的時間,基本上是要4名隊員都竭盡全力跑,才有機會勝出,不能單靠一兩個隊友追」。縱然Jennifer如願帶出,但另外兩隊未有鬆懈,負責最後一棒的Denny,即使知道與第二隊相差一段距離,他衝線前亦未有放慢腳步;他說,全程都牢記教練的話:「Lukas經常向我們說 『無論結果如何都要盡力跑』,他亦強調跑步時除了要集中,更需要自信,相信自己有能力完成,就一定可以。」

這場比賽的最大特色是不准戴跑步手錶,全程沒有配速及距離等數據。Lukas坦言,跑步錶於肯尼亞是奢侈品:「在肯尼亞跑步,100人中只有3、4人會戴錶。事實上,如果有人叫你加速,但你看錶知道有數據可以依賴,你的能力就會被規限。放下手錶、電話,依賴的不再是科技,而是意志,你的身體就會跟隨,push yourself to the limit。」

對香港跑手而言,沒有跑步手錶,或許不習慣,猶幸比賽當日大家都沒有手忙腳亂。Jennifer說:「比賽前試過路、練過pacing,所以今日以感覺去跑。」Denny接棒前略顯焦急,但還好記得Lukas的建議,「大概3至4公里有上斜,因此中段才可以加速,以路段去提醒自己改變pacing」。Pow Bow成員Gordon也說,幾乎未試過放下手錶跑步,出發時不知時間、不知與前一隊的差距、不知自己的配速,「好不安」,「比起以往跑這路線,我感覺今天是更快的,但我又無法得知自己跑快多少。大約首3公里,我不停想pacing會否太快,但去到某個位已經沒再想,只能集中於跑的感覺」。

戰勝充滿挑戰的12公里,冠軍隊伍ASICS Running Team贏得今年11月的神戶馬拉松參賽資格,但在勝負以外,更重要是各人對跑步有全新體會。Gordon說得好,沒有手錶輔助下完成比賽,是另類的滿足感:「想起Lukas向我們說,要Be Yourself,計劃都是想我們突破自己,學會放低比較。今次比賽跑出最好最快的自己,不是為了贏別人。」