【01跑記】馬拉松備戰最後階段　訓練致命傷是香港人的集體問題

Try my best, God will do the rest. 對比上次準備馬拉松，今次同樣只得不足3個月，總里數都差不多。 但兩次分別是，知識豐富了、生活更忙碌，最重要是訓練時期心態有別。 今次盡量跟計劃訓練，但做不到沒有愁眉苦臉，只是調節訓練。 能力有限，無愧於心就好。

3月份寫了3篇關於備戰馬拉松的跑記，其後撰寫兩篇特別經歷而暫停，今篇是最後的備戰文章，只因周日就是比賽大日子了。說是備戰，其實是回顧，只因我已在休養生息，以逸待勞。

4月氣溫達攝氏30度了。（區嘉俊提供）

關於長課的理論很多，我認同長課不用密，兩周一次就足夠。可是，套在自己身上又要調節了，只因過去大半年太少長課，再不增加，耐力定必嚴重不足。因此我採取較安全的進取方法，就是每周一次長課，距離和時間卻不是每次增加。

第一周由90分鐘慢跑開始；第二周跑馬拉松配速，距離和時間略短於第一周；第三周加30分鐘，跑120分鐘；第四周同樣是距離和時間略短於前一周，如此類推。我形容這個方法為「逢二進一」。初期效果良好，每次都按計劃完成，直至3月中，最後兩次重課都完成不了。

隊友們都感到炎熱了。（區嘉俊提供）

我歸咎於三點。第一是天氣。3月中天氣又濕又熱，汗水增多、散熱能力降低、心率上升，引致體能下降，全程難而提速。我曾懷疑天氣對身體影響不大，但上周六Weak Ends Here的例課證明不能輕視之。那課內容配速比平常慢，距離較短，隊友卻跑得很辛苦。有些人脫衣、有些人停跑，就是沒有人輕鬆自如。大家報海外馬拉松記得把訓練周期納入考慮範圍，要是9月至11月的比賽，長課必定於炎夏，隨時事倍功半。

第二點很簡單，就是我太弱了。夠強，就無懼困境。

例二晚的練習。（區嘉俊提供）

第三點是致命傷，休息不足。這是香港人的「集體問題」，所以香港運動員都是可敬的。除了日常工作和測試活動路線，每周又要帶自閉症兒童的跑步課、兩課Weak Ends Here跑班和兩課拳擊班，所以3月總里數260公里，里數不多卻盡力了。

整個3月，身體過勞，沒有患病算是幸運。近兩周休息為重，不知剩下多少功力，但練習盡力了，餘下就隨遇而安。最後，我跑那個馬拉松呢？我用下圖答你。

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