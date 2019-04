【01跑記】馬拉松備戰最後階段　訓練致命傷是香港人的集體問題

Try my best, God will do the rest.

對比上次準備馬拉松,今次同樣只得不足3個月,總里數都差不多。

但兩次分別是,知識豐富了、生活更忙碌,最重要是訓練時期心態有別。

今次盡量跟計劃訓練,但做不到沒有愁眉苦臉,只是調節訓練。

能力有限,無愧於心就好。