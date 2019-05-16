【01齊跑．跑向日本】水戶黃門馬拉松後快閃遊　直擊花海兼全餃宴

跑步旅遊已是跑友常態，難得放假出去，跑足三幾個鐘之後要慰勞疲憊身軀。倘若你出征水戶馬，不妨考慮馬拉松之後遊覽周邊景點。水戶周邊不乏方便可達的景點，適合即日來回。

今回「跑向日本」送出套票，得獎者將在10月28日晚在千葉縣成田機場起程回港，代表完成馬拉松後有約一天時間可以遊覽。難得來到新地方，以下兩處都在兩小時車程可達之地，較衝出東京掃貨更有趣：

【01齊跑．跑向日本】完成42K請你跑全馬 水戶馬拉松五大優點

【01齊跑．跑向日本】送水戶黃門馬拉松套票活動Q&A

1. 宇都宮

你從哪裏聽過「宇都宮」？日本人愛餃，配拉麵配飯都常見。如果你都鍾意餃，不能錯過宇都宮。

宇都宮在栃木縣，接壤水戶所在的茨城縣。相傳二戰前爆發抗日戰爭，在宇都宮編成的日軍第14師出征中國東北時嘗到北方餃子，士兵返回宇都宮後販賣餃子，就此「落地生根」。現時市內至少有30家品牌的餃子專門店，圍繞JR宇都宮站，已有四、五家任你揀。水餃、炸餃、燒餃或煎餃，你想點「餃」就點「搞」。

交通：水戶乘電車到勝田（6分）＞勝田轉乘巴士（15分）

2. 國營日立海濱公園

春夏秋冬，花開花落。偕樂園以賞梅聞名，但梅花期在春天，水戶馬拉松舉行期間又未到紅葉期，賞花依然有去處。

國營常陸海濱公園臨近太平洋，園內種植多樣品種花卉與植物，全年不同時間都有開花。10月下旬至11月上旬，園內玫瑰花與掃帚草都在盛放時。

國營日立海濱公園極為靠近水戶，坐一個站到勝田達轉乘巴士或海濱鐵道，都可到達，車程大約一小時。

交通：水戶乘電車到成田機場，最快需時2小時4分

以上兩處毋須花費太多交通時間，可以在賽事翌日乘晚機返港前「快閃遊」。若然你有更多時間，打算多留兩、三天，則可以考慮往世界遺產去：日光東照宮

3. 「非禮」三猴子 木造建築

「東照宮」在日本各地都有，日光東照宮視為全國東照宮的總本社，供奉一統日本、成立江戶幕府的大將軍德川家康。日光東照宮在三百多年前建成，動用全國工匠建造，木造建築群上刻鑿精緻的圖案與雕刻，包括相傳供奉戰馬的廄舍上，刻有「勿視、勿言、勿聽」的三猿像。

日光東照宮，加上毗鄰二荒山神及輪王寺，合稱「二社一寺」，列入世界文化遺產，每年吸引遊客來訪。此外，10月下旬起是日光的紅葉季節，日光東照宮建築群，以及中禪寺湖、華嚴瀑布等，都是賞楓熱點。

計劃遊覽日光，大可不必即日來回。圍繞日光市的地區有多個溫泉鄉，如鬼怒川溫泉。長跑過後消除疲勞，付費入浴或住宿都可以，浸完先上機啦！

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