【01齊跑．跑向日本】送你沖繩那霸馬拉松名額　暖冬之中輕裝衝刺

今年12月，你會去哪裏跑？01齊跑「跑向日本」系列剛剛送出大阪馬拉松名額連住宿套票，讓兩名跑友跑向日本。 沒有中獎或者沒有參加，不要放棄，機會又來了。第三彈已經開始，送出沖繩那霸馬拉松名額連機票住宿套票，名額2位。賽事日期跟大阪馬相同，都是本年12月1日，但在南方小島舉行的馬拉松，溫暖環境跟略感寒冷大阪馬截然不同。 經歷挑戰，跑步更有意義，那霸馬「殘酷之門」值得你衝擊。

【重要提示】01齊跑只准每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「跑向日本 那霸馬拉松」虛擬跑挑戰。

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年末給自己挑戰，完結難忘的一年。那霸馬拉松氣候適合香港跑手，賽道要求有一定難度。一旦中獎，有近半年準備，足以應付全馬。挑戰已經開始，7月17日晚上11時59分59秒完結。

事不宜遲，像精英跑手搶先上線。登入01齊跑挑戰頁，按下「立即參與」後跑夠21公里，同步數據，只要填妥表格回答「沖繩那霸馬拉松點解吸引你去跑」。答案感動齊跑團隊，就有機會奪得沖繩那霸馬拉松全馬名額，連機票及4日3夜住宿套票。有關是次活動介紹及資訊，可按此連結。（詳情請參閱載於挑戰頁內的條款及細則，一切以條款及細則為準。）

立即登入沖繩那霸馬拉松挑戰頁，按「立即參與」，開始挑戰！

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「跑向日本」第三彈送出本年12月1日沖繩那霸馬拉松名額，跟第二彈大阪馬賽事日相同。那霸馬更為貼近香港跑友慣常面對的氣候與環境，並有一場認真挑戰，考驗大家。

那霸馬拉松不乏熱心市民自發提供補給，包括沖繩特產之一黑糖。（網上圖片）

那霸馬拉松近年持續有超過2.8萬人參賽，屬沖繩縣內最大規模全馬賽。（網上圖片）

1. 氣候和暖 輕裝上陣

沖繩位處日本南方海域，一年四季保持濕潤溫暖，這裏恍如日本以外的國家，全年保持和暖而濕潤氣候。來到12月，大部分日本馬都在寒冷天氣中舉行，跑手穿起保暖裝束應戰。那霸馬拉松則毋須「重裝甲」，跑手輕裝上陣已經足夠。

觀乎近5屆賽事，溫度介乎19至25℃，頗為接近香港的跑步環境。帶齊基本跑步裝備，足夠應付。

沖繩12月氣候依然和暖，手襪冷帽都不需要，一件跑衫已經足夠。（Getty Images）

2. 交通方便 跑到起點當熱身

各位來匆匆、去匆匆的「行動派」，那霸馬拉松極其方便。從香港去沖繩的航班不用三小時，那霸機場與那霸市僅數公里路程，交通極為方便。乘坐沖繩單軌鐵路，只消幾個站已經到達，免卻舟車勞頓之苦，保存充足體力應付全馬。

4日3夜住宿套票，入住那霸nest酒店，距離起點奧武山運動場不足兩公里。從酒店整裝待發，緩步到起點當作熱身，相當方便。

（那霸馬拉松大會網站截圖）

3. 終點前數百米 準時拉閘

天氣熱，賽道起伏多，加上一場終點前的「關門騷」，令那霸馬拉松成為跑者一大挑戰。

那霸馬限時6小時，近三屆完走率均不足七成，2016年完走率僅得53.22%。賽道首20公里多番起伏，從海拔0米逐漸升至100米。雖然後半程逐漸下坡，但仍有不少上斜。工作人員更非常「絕情」，一旦到達完賽時間，立即築起人鏈及關上奧武山運動場的大閘。每年一度關門騷，少不了一批姍姍來遲，只差幾百米未能衝線的跑手。

忠告有意挑戰的跑手，不要掉以輕心！訓練稍一鬆懈，比賽時一不小心，就可能衝線變衝閘，甚至被關閘。進入了奧武山公園，尚有一段路程才到運動場內衝線。要保持速度，不應「嘆慢板」，過了運動場大閘才算奠定勝局。

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