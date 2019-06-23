【01跑記】走過的叫足跡　事不在乎大小　重要是值得回味

「我要的是生活，不只生存」。生存只需食、休息和工作，但生活不止於此。 我很麻煩和自私，不會對誰都好，只把心力投放在志同道合的人。 6月份辦了一場跑步比賽，動力就是志同道合的朋友。籌辦過程忙碌，但快樂，只因生活有一班好隊友。

《男兒當入樽》有一句對白，「左手只是輕輕扶著」。射籃需要左手輔助，但沒有右手就無法投籃。

我認為舉辦一場60人的比賽都是一樣，自己是右手，隊友是左手，獨力籌備七成，餘下三成尋求協力，才能事半功倍。

因此跑會Weak Ends Here成立多年，大家說「不如Weak Ends Here舉辦比賽」、「如果你辦比賽，我定會幫手」，我都不為所動。實在無信心做好本份，不敢草率行事。

台前幕後集結。（區嘉俊提供）

不只比賽才投入。（區嘉俊提供）

天時、地利、人和，可遇不可求，今個夏季好像集齊了，決定放膽一試。

先找「子彈跑手」羅澤龍新開的運動品公司，生產有贊助的完賽毛巾。產品在手，就可把構思中的比賽告訴隊友，得悉大家反應熱烈，是一支強心針。然後尋求贊助、邀請友好、與隊友相討細節和尋找義工，「Weak Ends Here內部兼邀請賽」漸漸成形。

比賽圖輯（按圖放大）

+ 13 + 12 + 11

很多人喜歡跑步，但有能力爭標的跑手很少，所以鬥快外，我們還有「鬥準」和「鬥嘍囉」，與預計完成時間差距最短和最長的隊伍皆有獎項，務求每名參賽者都投入比賽。

9個獎項，3人一隊，總共有16隊跑手競逐，賽道內有跑手切磋，賽道外有隊友、攝影師、計時員和義工。場內連繫場外，一起灑汗、吶喊、攝與被攝，彼此打成一片，氣氛熱烈。

跑界熟悉的臉孔。（區嘉俊提供）

關於參與長跑，我不算快和勤力，年紀漸長亦不會跑出驚人成績，但在跑界足跡是否只有跑？

難得接觸到不同高手和產品，得到很多學習機會，我就透過文章和團跑，與跑友分享所見所聞。除此之外，還可以做什麼？原來辦一場讓大家投入、笑容滿面的比賽都不錯，更吸引許多有心人，不收分毫地付出，讓賽事順利進行。

大家熟悉的Project01成員。（區嘉俊提供）

小時候，經常聽說男人要有事業心，長大後，我會想怎樣衡量事業？錢是重要指標，但錢以外，還有什麼衡量事業是否成功？

當了體育記者，運動圍繞着生活，甚至分不清上班與下班，朋友們更形容我是工作狂。漸漸地，我對事業有深一層體會。原來對工作的投入程度，對專項的付出和認識，大家有目共睹，自然給予你尊重。錢很重要，但不是唯一指標。因為我們生存需要麵包，但不是為了麵包生存。

剛踏入社會時，我和自己說「到了60歲回顧過去，我不要除了日常生活，什麼也沒有」。創立Weak Ends Here，辦起這場快樂的小型比賽，皆值得我在年老時會心微笑。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

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