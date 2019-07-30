【01測試．跑鞋】回彈十足的FuelCell Rebel　擦地有聲如籃球鞋

New Balance新推出FuelCell Rebel 是品牌中的重點跑鞋，它是系列中的第一對，預計9月還會出競賽用的5280。 一連4篇跑鞋測試主題是「比較」， 今篇是第3篇，多一個特點，就是用FuelCell Rebel分鞋面、中底和大底與3對跑鞋比較。 這對跑鞋吸引不少跑手初嘗New Balance，我都覺得它有其獨特之處。

01測試

測試産品：New Balance FuelCell Rebel

測試內容：合共約30公里的路跑

鞋面薄丶鞋身厚是它的特點。（區嘉俊攝）

簡介

2019年，New Balance出現革新，先是與余文樂的Madness推出990v2，惹得潮流人士關注和炒賣。以為它的熱潮止於聯乘產品，怎料今次測試的FuelCell Rebel和預計9月推出的5280，皆受到跑友關注，身邊亦有朋友買了FuelCell Rebel，氣勢正在延續。

FuelCell用New Balance中回彈最好的新發泡物料，而且注入氮氣使跑鞋的回彈力更持久。鞋身是彈性網編織物料，透氣度高和輕是意料中事，是否有提供足夠穩定性才是關鍵，這一點將會在試後感探討。大底就有凸起的水晶色橡膠，讓前掌的抓地能力提升。

FuelCell Rebel定位是速度訓練跑鞋，要做到保護和反應性能兼備並不容易，它的中底有足夠緩震和回彈，加上前掌有提高抓地力設計，綜合就達到目的。

鞋跟位置加強了厚度，增加穩定性。（區嘉俊攝）

編織布料的鞋面，鞋帶未必有效鎖緊鞋身，這一對就可以。（區嘉俊攝）

試後感

鞋面與Nike Flyknit Racer比較，實不相瞞，我穿破兩對Flyknit Racer，破得「腳趾公」位置有洞。FuelCell Rebel鞋面的穿着感相似，但物料有彈力使它較耐用，中掌較Flyknit Racer闊和包得穩妥。我認為Flyknit Racer適合高足弓人士，FuelCell Rebel就算腳型略扁都會穿得舒適，只擔心它的彈性，會否愈穿愈弱。

中底與adidas Ultraboost比較，兩者皆很舒適，穿它們逛街或路跑都適宜。FuelCell Rebel回彈力更勝一籌，但我試過連續幾日穿它，感受到它「未回氣」，像把中底壓扁了，未能回復原位。故此，建議不要連續穿多於兩日，讓中底有足夠時間回復原狀。

大底與ASICS Tarther比較，Tarther的抓地力於跑鞋而言屬頂尖，FuelCell Rebel有點特別，抓地力強得會像籃球鞋般會在地板上擦出「吱吱」聲，可見抓地力強勁。但走到雨後的濕滑磚地上又會「跣腳」，單論這點Tarther較全面。

New Balance FuelCell Rebel和3對跑鞋（按圖放大）：

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