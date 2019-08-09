【01跑記】跑手「公敵」　4大原因引致跑量減少

「阿婆跑得快，一定冇古怪」，不管是公公，還是婆婆，持續練跑就會跑得快過不運動的人。 近兩個月是多事之秋，我的跑量和質素都大幅下降，很快踏入跑季，我要好好檢討，急起直上。

我的運動手錶有分析跑步數據供能，會按之前一周訓練數據對比過去數據，並評價跑手是水平下降、保持水準、表現漸進，還是容易過勞。過去兩個月，我的評價大多是「水平下降」，可見訓練質量持續降低，痛定思痛，思考問題所在，並列出4項經常阻礙練跑的原素。

天氣

下雨，怕淋濕身體和患病、太陽猛烈，怕熱和曬，結果陰天和晚上才跑，訓練機會大減，浪費盛夏。前陣子和隊友「店長」葛行輝跑步，他就分享心得「天氣唔好，就諗怎樣善用天氣，雨天就穿最污穢的跑鞋，我會帶鞋刷，跑後順便刷鞋。當然，行雷閃電易出事，雷暴警告就要停跑啦」。他的說話有道理，天氣不會因跑手改變，倒不如主動配合天氣，擔心炎熱，就不要賴床，主動在烈陽高掛前跑步。

葛行輝（右一） 參加長距離比賽多年，有很多跑步哲學鼓勵大家持續練跑。（區嘉俊提供）

放學後，本想交給隊友領軍，但人數較多，還是放不下。（區嘉俊提供）

娛樂

我是一名悶蛋，飯局和逛街遠比以前少，工餘活動多與運動相關，近期卻有新嗜好就是看「Netflix」，美其名是改善語障，所以看了《金裝律師》、《黑鏡》、《紙牌屋》和《怪奇物語》等美劇，未感到語言能力進步，安坐家中的時間卻增加。為免自己愈來愈像宅男，是時候遠離螢幕，多做運動。那有什麼妙法遠離心癮呢？我的方法是沉迷一段日子，看到悶，就自然不再常看。

這方法是「邪道」，不是人人適用。

參加兩項活動，要預料到訓練安排會互相影響。（區嘉俊提供）

工作

除了撰寫文章外，我還會編寫跑步和拳擊計劃，與隊友一起訓練，恆常習慣卻遇到問題。早前，我參加拳擊比賽，賽後稍休，就要到香港體育學院讀書。本已忙得不可開交，還一連14日，早上課室上課，下午在田徑場學習，行程更緊密。恆常訓練有隊友協助，但總不能每課都依賴他人，結果我來到運動場都是有心無力，只能叉腰看錶或慢跑。消耗時間和體能，卻沒有質量。

近日生活重回正軌，可以與隊友們一起練足全程。（區嘉俊提供）

現在生活漸回正軌，跑步質量皆有改善，呼籲大家要量力而為，不要安排超出能力的工作量。不過，這是廢話，有幾多香港人可以安排自己工作量？唉，大家只能盡做，珍惜空餘時間和抽空跑步。

新聞

近兩個月，怎會不受香港局勢影響？我是一名鍵盤戰士，走上街的次數不多，但看到一單又一單的突發新聞，難免目不轉睛地觀看直播，往往一看就是數小時，而且影響睡眠質素和訓練計劃。如何改善和解決，大家都心中都有不同看法，我就不妄加意見了。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。