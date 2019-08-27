【渣馬 2020】全馬名額增至2.4萬　加設輪椅組10公里賽

2020年渣打馬拉松將於2月9日舉行，雖然賽事名額維持7.4萬，但當中不少微調你要知！記住以下7組數字，9月18日開始公眾抽籤報名。

2.4萬

今屆賽事的全馬名額由去屆的22,500個增加至24,000個，未曾挑戰42.195公里的跑手，不妨考慮今屆突破自己，但緊記準備全馬賽事需要周詳的訓練計劃，不要臨急抱佛腳。

全馬達標選手將於8月28日起報名。（資料圖片；張浩維攝）

1.8萬

由於7.4萬參賽名額沒變，在增加全馬名額而且維持10公里名額於3.2萬下，唯有減少半馬名額，由去年的19,500略減至18,000個。

500

賽事首次推出500個10公里輪椅賽傷健名額，路線全新，以灣仔運動場為起點，西行至中環民光街，在添華道及龍和道之間繞兩圈，再往維園終點。

今屆渣馬將增設輪椅組10公里賽。（資料圖片；張浩維攝）

8月28日

各位全馬跑手，若你於2019年渣馬、或2018月1月1日至2019年7月31日期間的認可賽事，跑出賽會定下的各年齡組別標準，可藉「達標選手」優先報名參加全馬賽事，報名明日（8月28日）開始，至9月5日晚上11時59分截止。

9月18日

全馬、半馬、10公里、輪椅組10公里及輪椅組3公里之公眾報名，將於9月18日上午10時開始，至10月6日晚上11時59分截止。

+ 13 + 12 + 11

2月8日

約3,000個名額的「渣馬家庭起跑」，今屆將比正賽提早一天舉行，2月8日在維園上演，全程約800米。

2月9日

今屆渣馬將於2020年2月9日舉行，各組別起跑時間沒變，希望各位有意參賽的跑手們，順利中籤！

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關於其他疑問

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