【親子跑】三歲丫　三雙腿　三公里　父母盼小女兒跑出耐性

跑步既能強身健體，也是親子相處的寶貴時光。Hudson與Sherry與一般都市跑手無異，透過跑步紓減工作壓力；在女兒心諾出生後，即使生活忙碌，他倆非但沒放棄跑步，更與女兒一起跑，希望在親子步履間，避免孩子變成溫室小花，學會在困難中堅持下去。 攝影：余俊亮

「香港迪士尼樂園10k Weekend 2019」的「怪獸公司3公里賽」，將是Hudson、Sherry和心諾首次一起參加跑步比賽。Hudson與Sherry多年前已鍾情登山，其中Sherry 5年前受同事鼓勵開始練跑，「會想愈跑愈長，長時間不練跑的話，感覺所有練習成果都白費了」。一跑上癮，即使Sherry產後要兼顧工作和家庭，仍堅持跑步，夫妻兩人每周練跑，如今更與女兒一起練習，跑出不一樣的寶貴經歷。

Hudson（左）和Sherry（右）將帶女兒心諾（中）參加香港迪士尼樂園 10K Weekend 2019的親子3公里跑。（余俊亮攝）

3歲的心諾非常好動，鍾情於跳舞和溜冰，訪問當天不停「擺pose」和「扮跑」，甚至與Hudson「合演」騎膊馬。被猛烈太陽煎熬着的爸爸有點無奈，坐在旁邊的Sherry笑說女兒充滿運動細胞：「我們經常到太嬤家吃飯，心諾都說要散步回家。即使我們不叫，她也會『一支箭』跑走。」心諾的好動個性，促使兩人下定決心參加全家第一個親子跑。縱使心諾曾試過未開始行山已要求爸爸揹着她，也曾攤在地上不肯跑，但日子有功，如今每周練跑一課2公里，已難小女孩不倒。Sherry坦言，以這樣的訓練量，心諾未必能在比賽當天完成全程，但她期望把自己於長跑的得着傳承到下一代：「村上春樹參加80公里賽事，即使雙腿累到不行，雙手也要在『chok』。」媽媽當然不是要小寶寶跑足80公里，但那點永不言棄的精神，才是精髓，尤其小孩子難免欠耐性，Hudson和Sherry帶她行山，她偶爾未走到一半已喊累，想放棄，如今透過長跑學會專注，「現在她知道，凡事不會輕易有成果」。

Sherry（左）希望心諾透過長跑學會堅持。（余俊亮攝）

小孩子萬千寵愛，心諾在家中受盡讚美，要接受失敗不是易事，小至比較射槍遊戲分數，大至比賽結果，小孩子都十分好勝，現實裏也許沒有太多機會教會心諾體育精神，Sherry希望透過跑步灌輸運動的真諦，「現在她仍有點注重贏輸，但比之前好。反正今次比賽不會得第一，大抵是個好機會教她吧」。

與女兒一起跑後，Hudson（左）和Sherry（右）的跑步心態也改變了。（余俊亮攝）

Sherry從前跑步着重成績，現在與女兒一起跑，心態截然不同。「現在用牙力多過腳力，因為要經常鼓勵她」，一家人互相提醒，一句「你最近好像胖了一點」、「你好像很久沒跑了」，都是Hudson和Sherry鼓勵彼此的話。這次的3公里跑是心諾一家人的起點，「過程完了可以一起慶祝成果，希望她一邊成長，我們一邊和她探索更多」。