【跑手接龍二・99】生活跑手・跑步有萬千因由　也可以很簡單

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「3年跑手」余顯華留給「生活跑手」溫耀昌的話是：「除咗叫你跑之外，我諗唔到仲可以講咩。」

跑步是爭冠 又是自我突破

1500米的比賽，我曾躋進香港青年頭十，要是我的心態像余顯華，該會渴望打破港績。可是，我沒有這種雄心壯志，只是找到喜歡和適合的感覺，就是這種感覺，驅使我由1500米跑到馬拉松，十多年都沒有停步。

初次半馬拉松成績是1小時15分鐘，感想是跑步確是很適合我，但談到距離長一倍的馬拉松，我還是搖頭說不。誰料，十多年後的今天回頭一看，馬拉松才是伴我最久的項目。

比賽第二，友誼第一。（受訪者提供）

跑步是運動 也是取捨

2009年，賴學恩稱霸香港馬拉松，我推算自己與他實力相近。為測試實力，所以初試馬拉松，成績稍遜預期，時間是2小時42分17秒，我歸咎於經驗不足。

大概跑手們都覺得自己有進步空間，才會跑完一次又一次。2013年，我刷新年個人最佳時間，時間是2小時30分57秒，不俗吧！可是，最辛苦的一年都做到佳績，空閒點該能跑快1分鐘，踏入2小時20多分鐘的境界？因此，近年自願減薪一萬元，由安全主任轉為文職，保留更多體力和時間練習。

代表香港出賽。（受訪者提供）

跑步是鍛煉肉體 亦是意志之戰

安全主任要做什麼呢？如果地盤有8棟30層高的大厦，我就每天行2棟，由地面行樓梯到頂層，再在地盤四處走，照顧受傷工人。地盤危機處處，1000人在這環境工作，實在是工傷停不了。同事愛說「你是跑手，不會感到疲倦吧」，他們對跑手實在有誤解，跑手是不用帶安全帽、著安全鞋和攜帶安全帶走上走落的。

我的馬拉松訓練，重質更重量，早晚各一課是常事，但每天最少會汗滿3件衫的地盤工作實在令人太累，晚間走到運動場，用水準以下的配速都會有心無力，堅持全憑意志。

上班要帶安全帽。（受訪者提供）

去台灣與張嘉哲（左3）練跑。（受訪者提供）

跑步是一個人 又是一群人

我曾被香港業餘田徑總會召到香港體育學院，與當時最高水平的跑手一起跟隨「Coach Paul」練習。Paul是一名很正面的教練，他會不停稱讚和鼓勵運動員，讓運動員有自信做得更好。在他麾下我們互相當配速員，大家各有強項，所以能互相推進。推進的不單是成績，還有友誼，一班人最愛跑後一起吃飯。

後來，Paul回到美國並在大學授課，我都有到美國考取田徑教練牌照。上課20小時，應付英文未算最辛苦，適應時差才是。完成課程，我就走到Paul執教的大學和上他授的堂，更住在他的家一周，與他的學生一起練習，跑在河畔與森林，他就會在河畔踩單車支援我們。

右邊就是Coach Paul。（受訪者提供）

前往美國與Paul的學生一起跑步。（受訪者提供）

跑步是生活

我跑過3屆亞錦賽，但跑了十多年，不一定要追求時間和爭鋒，現在我的目標是230，下一個目標可以是六大馬拉松或7日跑7場馬拉松。

逢周一到周五下班，我不是練跑就是教跑，周六和日又怎會不跑？朋友問跑步對我來說是什麼，我有很多答案，但簡單來說就是生活吧。

跑步是一個人也是一班人。（受訪者提供）

與學生們參加比賽。（受訪者提供）

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

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