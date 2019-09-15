【跑手接龍二・97】倔強跑手・或許沒有完美句號　仍然倔強征討

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「洪七跑手」陳啟彬留給「倔強跑手」蘇文浩的話是：「我們由對手變成戰友，也許再沒有機會在跑道上一起奔馳。但跑手的靈魂是一輩子的。轉換跑道，換個身份。希望走到下一座山之時，也有你共同奮鬥！」

倔強是我的特質，沒有這種特質就沒有跑道上的我。母校長沙灣天主教英文中學有一個傳統，由中一開始圍住學校跑圈，中一跑16個圈，漸漸增加到中四的25個，每個圈250米，就是6.25公里。



中一體育課，不知時從那裏冒出鬥志，跟隨長跑隊員步伐，跑完一圈又一圈，愈跑呼吸愈不順，身體愈跑愈重，就是不願意讓他脫離視線，跑到第9圈，他突然停下腳步，我就在身旁超越他，並展開跑步生涯，跑到現在成為物理治療師都未停步，更會回母校教導師弟跑步，可說是無盡旅途。

在中學他由跑手變成教練，繼續傳承圍學校跑25圈的傳統。（受訪者提供）

我不知算是有速度，還是無速度的跑手。初中時，800米在校內跑得不俗，但老師認為我速度欠奉，定格為耐力型跑手，只許我跑1500米，情願叫一名沒有跑過800米的400米選手參賽。倔強的我當然不服，但我不是與掌權者控訴的人，抱住復仇心態默默起革命，倔強征討，並在2年後的教區田徑賽取得800米金牌，一吐烏氣，身心舒暢！

我已算是速度型跑手嗎？教練帶我到香港體育學院訓練後，我又驚嘆人外有人，由800米到10公里都高手雲集，單是余顯華就不是我能超越，但代表香港出賽是我的夢想，所以中五時就一躍到半馬拉松距離爭入港隊，又變回耐力戰。



知天下之大，方知吾之渺小，我落選了。踏入大學，還要繼續跑嗎？一首《無盡》激勵了我，「夢想於漆黑裏仍然鏗鏘」，大學有世界大學生運動會，我就以此為目標，繼續追夢。我對800米有情義結，又由半馬拉松踏回800米的旅途，並與「洪七跑手」陳啟彬爭一長短。

2016年，奪得大專亞軍的一槍。（受訪者提供）

800米集結耐力、反應、爆發力和策略，可能是練得最辛苦的項目，半馬拉松每月練80公里，以為800米可以大幅減量，怎料都要練60公里，技術和體能的訓練量只會比前更高。



如果有看過上一篇「跑手接龍」就知道陳啟彬在大學最後一年的大專田徑賽在最後200米超越領先者並掄元，我就是被他超越的人。

落場無父子，離場是朋友。（受訪者提供）

800米要了解對手，思考策略，我的策略針對主要對手陳啟彬而設。那年我狀態大勇，一年間刷新了800米、1500米和10公里紀錄，習慣先守後攻的我決定先聲奪人，領先眾人，頭一圈耐力為先，他莫塵莫及，第2圈他漸漸迫近，最後200米，他超越後勁不繼的我，奪得冠軍，正式宣布我與大專冠軍無緣，亦與世界大學生運動會無緣，果然最後沒有完美句號。



衝線後，我不想與他交談，落場無父子，我都教導學生要盡力勝過對手，不要是朋友就留力。運動員就是要光明正地大勝過對手，要對手留力才取勝又有什麼意思，但我仍需要時間沉澱。那年就是我的巔峰，至今仍在跑，只因旅途就是有低與高，不想熱血結霜，就要用剩餘力氣去闖。

穿起母校戰衣參加越野賽。（受訪者提供）

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