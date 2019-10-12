【馬拉松】傑祖基創造人類歷史　Sub 2完成42公里是什麼概念？

肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）創造歷史，以1小時59分40秒跑完42.195公里，證明人類有能力在兩小時以內完成馬拉松。 究竟馬拉松Sub 2是何等的成就？又是個怎樣的概念呢？

1967年，澳洲跑手基頓（Derek Clayton）在福岡馬拉松跑出2小時9分36.4秒，人類的馬拉松世界紀錄首次突破2小時10分。

2003年，肯尼亞跑手泰加特（Paul Tergat）在柏林馬拉松跑出2小時4分55秒，人類花了36年時間，才能由Sub2:10跑到Sub2:05。

如果要再快多5分鐘，跑進Sub 2的話，又需要多少年時間？

傑祖基今日在奧地利首都維也納的Prater Park創造歷史。（美聯社）

是不是又要多36年？澳洲蒙納士大學的經濟系助理教授Simon Angus年初研究馬拉松的紀錄趨勢，推斷人類到2032年才有10%機會造出Sub 2紀錄。

難道真的要等多13年？不！預計13年後可能發生的事，就在今天出現。儘管傑祖基這次Ineos 1:59 Challenge並非正規比賽，跑出什麼成績都不會列入世界紀錄，但傑祖基用雙腿實實在在地證明，他目前就有Sub 2的能力。他的成就可能領先時代13年。

Simon Angus的研究指，他預計到2032年才有人造出Sub 2紀錄。（網上圖片）

兩小時內跑完馬拉松，即平均時速21公里。相比保特那種百米衝刺的高速，時速21公里好像不是那麼快，但當想到要維持時速21公里足足兩小時，那是一種匪夷所思的體驗。

用17.08秒跑100米，很多人做到，但用這個速度連續跑422次100米呢？用1分8秒跑完一圈400米，也是可行之事，但如果一直這樣跑105個圈呢？運動應用程式Strave統計用戶今年的馬拉松時間，中位數為3小時58分25秒，傑祖基的1小時59分40秒成績，比一半人快超過一倍。

Unbelievable.



Thank you @EliudKipchoge for showing us what is possible.



If it isn’t already obvious how freaking fast 1:59:40 is, it takes most runners almost twice as long as Eliud to finish a marathon! pic.twitter.com/7kgMw49zvP — Strava (@Strava) October 12, 2019

傑祖基指住自己的衝線時間。（美聯社）

英國單車手卡雲迪殊在網上留言：「對我來說，這是體育運動歷史上最非凡的成就。能夠在有生之年見證到，實在感動得淚盈眼眶。一次Sub 2的馬拉松，如果想感受一下，你可以先嘗試用時速21公里去跑300米。」

肯尼亞中央銀行行長Patrick Njoroge更誇張地形容，傑祖基這次的成就足以載入人類史冊，與1953年Edmund Hillary及Tenzing Norgay首次踏足珠穆朗瑪峰山頂、1954年Roger Bannister在4分鐘內跑完1英哩、1969年Neil Armstrong登陸月球相提並論。

傑祖基今日挑戰成功，比兩小時還快20秒完成馬拉松。（美聯社）

傑祖基完成創舉後，也想起Roger Bannister，他說：「我感覺很好，自Roger Bannister創紀錄後，花了65年，輪到我去嘗試及完成。」

完成創舉後，傑祖基在群眾之中慶祝。（美聯社）