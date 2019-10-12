【Sub 2】傑祖基四個月備戰改寫馬拉松歷史　以佳績勉勵國民

「今天，我們登上月球再返回地球！全球各地都祝賀我，實在不知如何感謝各位！」或許不如登陸月球般偉大，但傑祖基（Eluid Kipchoge）於維也納的INEOS 1:59 Challenge以1小時59分40秒跑畢42.195公里，完成Sub 2大業，同樣改寫人類歷史，遠在地球另一端的傑祖基家鄉肯尼亞，同樣全城瘋狂，慶祝國家英雄完成壯舉。

從地點到日期與時間，INEOS 1:59 Challenge大會全都精挑細選，維也納Prater Park部份路段甚至重鋪復修，以防傑祖基「行差踏錯」而受傷。儘管天氣不似預期，90%濕度比預期高，中途甚至下起毛毛細雨，但無阻傑祖基達成目標，跑到最後200米，他脫離領跑團隊，甚至與夾道歡迎他衝回終點的群眾互動，衝過終點後，他沒有一絲疲態，與妻子和團隊工作人員興奮慶祝，接受訪問全無喘氣，狀態之勇實在驚人。

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2019年10月12日，傑祖基改寫人類馬拉松歷史，Sub 2不再是夢想。（路透社）

「今天，我們登上月球再返回地球！全球各地都祝賀我，實在不知如何感謝各位！」傑祖基於賽後記者會道出Sub 2心情。經過1小時59分40秒的征途，社交網站瘋狂被傑祖基的Sub 2壯舉洗版，肯尼亞首都奈羅比交通停駛，數千市民上街慶祝國家英雄締造歷史，一名市民接受路透社訪問：「身為肯尼亞人，我們超級、超級、超級驕傲！這是多麼威風的時刻！」傑祖基也藉今次成功勉勵國民：「大家都可跨出一步，積極面對。」

衝過終點後，傑祖基第一時間跟妻子慶祝。（路透社）

跑到最後200米，傑祖基沒有一點疲態，甚至邊跑邊與民眾慶祝。（路透社）

按圖放大，欣賞傑祖基（Eluid Kipchoge）如何達成Sub 2大業

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為了今次計劃，傑祖基針對備戰四個半月，儘管不被國際田聯承認為世績，但主席高爾也認為，是否官方紀錄並非最重要，重要是「15940」確實由傑祖基一步步跑出來。42.195公里中，傑祖基保持均速於每公里2分28秒至2分31秒，他說：「從第1公里開始，我就跑得舒暢。我保持平靜，遵照領跑員指示，不加速不減慢。」傑祖基深信，成功從來靠整個團隊，並非他獨自一人。