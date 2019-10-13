【Sub 2】傑祖基締造馬拉松歷史　五大因素缺一不可

從2017年「遺憾26秒」，到今天以1小時59分40秒完成42.195公里，傑祖基（Eluid Kipchoge）完成Sub 2壯舉，除了有賴他的強橫實力、自律嚴謹與無限熱情，背後還有不可或缺的五大要素。

V型領跑

傑祖基的41人領跑團隊，全屬非凡之輩，他們分成7人一隊，在42.195公里的路途上輪流帶領，5人在傑祖基的前方成V字型，兩人則奠後。曾於兩年前Breaking 2擔任顧問的運動科學家Robby Ketchell解釋，在今次1:59 Challenge贊助商INEOS旗下的英國職業單車隊Team Ineos協助下，測試了過百款「領跑形狀」，最終選擇以此為傑祖基領跑。「前方的V字會令空氣流開，減少傑祖基的空氣阻力，後方兩人則有助推動他向前。」

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專家表示，這個V形領跑乃經過精密研究得出，有助減低風阻。（路透社）

Next%神鞋

兩年前的一雙4%，顛覆了整個跑鞋界，儘管傑祖基當時穿上Vaporfly 4%未能突破兩小時大關，但這雙跑鞋仍開創歷史新一頁。來到今天，傑祖基穿上升級版的ZoomX Vaporfly Next%上陣，再為跑迷帶來熱話。

Next%升級之處，先從鞋面物料說起。由於有跑手反映4%的物料非但不跣水，甚至吸水，導致下雨作賽時跑鞋重量增加，不利發現。故Nike於今代使用改良物料Vaporweave，著重跣水之餘，亦比上一代的物料輕，團隊就可在不加跑鞋重量下於中底增多15%的ZoomX物料，加強「力量回饋」效果，令步伐更「去」。其他微小改動還包括加闊鞋楦前掌位置、鞋籠後踭加了軟墊，防止腳踭於跑步時有無謂擺動，浪費氣力。

相信大家在傑祖基及他的領跑團隊身上，已經見證Next%的威力，但值得一提的是，4%或Next%的中底著重回彈，不屬於穩固型的中底，故跑手必須有良好肌力，才能駕馭這些「神鞋」。

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Next%中底的ZoomX物料比4%增加15%，回彈力更強。（Nike提供）

群眾支持

傑祖基不喜歡冷清的環境。兩年前，他於清晨時份在意大利蒙扎F1賽車場「作賽」，沒有觀眾令他感覺不安，他期望有現場觀眾見證他挑戰極限，即使結果是未知數。今次主辦1:59 Challenge的INEOS遂決定「大搞」，甚至在比賽地點維也納Prater Park設立「跑迷區」，預計有2萬觀眾到場打氣。

值得一提的是，日期、時間、地點也是大會千挑萬選的，Prater Park甚至因此重鋪復修部份路段，以免傑祖基受傷；整個賽期則長達8日，旨在選出8日之中天氣最適合跑步的一天，作為傑祖基的大日子。

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大會估計，現場有超過2萬人為傑祖基打氣。（路透社）

除了維也納現場，肯尼亞首都奈羅比同樣有大批市民上街觀看直播，見證國家英雄傑祖基創造歷史。（路透社）

充份補給

汲取上次Breaking 2的經驗，傑祖基認為補給不足，導致後勁不繼。今次備戰期間，他與團隊更著力研究補給問題，嘗試多以運動飲料或能量啫喱補充碳水化合物，以測試補給量或補給時間，希望他全程保持佳態。

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+ 4 + 3 + 2

汲取經驗

儘管傑祖基說過，「當我跑步，我很輕鬆，也能睡好」，但回想兩年前的Breaking 2計劃，當時傑祖基的個人最佳時間才是2小時03分05秒（2016倫敦馬拉松），要一下子跑快逾3分鐘，於他而言確實有壓力，當時在蒙扎「正日」前一晚，傑祖基難以安眠，明顯比平時比賽緊張。但來到今次1:59 Challenge，有了經驗，加上個人最佳時間已推前至2小時01分39秒（2018柏林馬拉松，現世績），經理人Valentijn Trouw直言傑祖基輕鬆不少：「Breaking 2的時候，所有都是新事物，這次他知道如何部署，所以由一開始備戰，他就很輕鬆，這是最大的轉變，他知道自己有能力Sub 2。」

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