【馬拉松】癡肥男被告知活不過3年　及時回頭重拾人生跑畢初馬

長此下去只有死路一條，必須下定決心，才能走出活路。 美國男子奧路斯高（Carlos Orosco）5年前是「超級大肥仔」，引致周身病痛，不得不求醫。醫生預告只能活多兩年，做手術減肥後令他決意改變飲食習慣，多做運動。勁減475磅後，他剛剛完成人生第一次馬拉松。

43歲的奧路斯高來自密歇根州，在本周日美國底特律馬拉松，以6小時31分14秒完成。成績不算什麼，經歷不足為外人道的痛楚，175磅的身軀能夠踏上跑道。5年前，他頓見死亡。

奧路斯高的人生初馬，結果完走。（FACEBOOK圖片）

左圖是2017年相片，奧路斯高仍是肥仔。右圖為今年初的相片，誰想得到他曾經超過650磅？（網上圖片）

2015年38歲時，奧路斯高超過650磅，胖如「車胎人」。飲食無節制，垃圾食物大口大口吞，且酒不離手，換來滿身瘡痍：關節痛、高血壓、下肢生瘡、睡眠窒息，還有蜂窩組織炎（cellulitis）。由於癡肥人士的關節太大，肌肉互相磨擦易生傷口。細菌感染傷口引致蜂窩組織炎，患者皮膚出現紅腫，傷口難以癒合。多種治療方法未見效，感染範圍愈來愈大，奧路斯高意識到事態嚴重。

如此身型，看見也令人擔心他的健康。（網上圖片）

奧路斯高現在積極參加跑步賽。（Facebook）

「約見醫生，他說我活不過41歲」，奧路斯高憶述，「接下來我會超過700磅，然後死於心臟病。見完醫生，我立即躲在車上，哭了很久。失去生命的恐懼，在那個早上成真」。醫生一言驚醒他，尚有一位「未來人」驅使他的起心肝自救：「那時將要成為舅父，我要變得健康，看着外甥長大。」

奧路斯高（中）保持跑步，維持健康。（Facebook圖片）

接受縮胃手術前，他先改變飲食習慣，戒掉快餐、油炸食物、麵包、汽水與酒精，並且定時外出步行。半年內減掉100磅後，他於2016年12月接受手術，大幅縮少胃部八成後，堅持刻制的生活，保持運動持續減磅，更找到新目標。2017年秋天，他參加了一次5公里健步活動，以90分鐘完成，更深受賽事氣氛感染：「賽前、賽後的氣氛，參賽者不論你大小、快慢或經驗，都報以支持，我深受感動。」

當年穿的牛仔褲，尺碼有幾多個X?（FACEBOOK圖片）

自此，奧路斯高不斷參加賽事，從5公里跑到半馬，社交媒體的相片更見他參加越野賽時，滿身泥濘卻一臉歡欣的相片。如今，他已減掉475磅，在底特律馬拉松慢慢走。由於他現在不論飲或食，均要保持少量。他的拍檔不僅與他齊跑，更拿着水和小杯，讓他補水。

奧路斯高飲食毫無節制，引致癡肥，數年前身型龐大。經過手術，加上積極改變生活，重拾健康。（網上圖片）

奧路斯高強調，減肥手術看似是減肥「捷徑」，忽視了過程中的苦楚。「精神與肉體的犧牲，減肥過程中的挑戰，還有無數個早上與夜晚」，奧路斯高說。