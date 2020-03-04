【新冠肺炎．跑步】抗疫不停步　徐弘泰周漢聶黃芷銦分享訓練貼士

因為新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎），本地和海外賽事相繼取消，打亂跑手們的部署。不過大家的腳步都沒因此停下，國際田聯一級田徑教練徐弘泰（Winter）、本地男女子高手周漢聶與黃芷銦，這段日子都各有訓練心得，繼續積極訓練，一起抵抗「疫」境。

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徐弘泰．提早休季 改練體能

「冬天教練」徐弘泰（Winter）沒因為跑季提早結束就讓學生躲懶，他趁早調節訓練計劃，從重視高跑量轉為改善身體基礎條件，例如加強體能、提升速度、刺激小肌肉。對於疫情，他都有應對策略：「慢跑和長課可在街上練習，間歇跑（interval）就較難在街道找到合適場地。大家可改跑變速跑，一段快、一段慢，例如交替2分鐘快、2分鐘慢，達到訓練效果。」至於節奏跑，跑手可先用GPS手錶劃出所需距離，再在路段來回跑和休息。

徐弘泰建議大家跑前跑後要戴口罩和清潔雙手。（資料圖片）

此外，Winter每朝六點半都透過視像與學生一起練體能，互相鼓勵，他間中又與學生跑山，「跑步是持續向前走，容易忽略小肌肉，跑山身體會多方向移動，刺激細小肌肉」。他提醒跑山要注意速度，不用跑得太快。

徐弘泰 3大貼士：

1）用變速跑暫代間歇跑，因較易找到合適場地。

2）越野跑可以刺激平常忽略的肌肉，適合休季期。

3）用GPS手錶劃出所需距離，就能在街上練習節奏跑。

周漢聶下一個目標是1500米。（資料圖片）

周漢聶．相同配速 遞增組數

周漢聶早前遠征美國參加1英里賽，以4分20秒打破香港紀錄，「成績可以接受，但我要在1500米賽事跑到3分56秒才滿足」。他說賽前數天睡眠質素和身體狀態一般，例如周三衝了10組100米，肌肉到比賽當日都未恢復。「全職跑手都難以在最佳狀態落場，但應該盡力調校到最準。我只是鬥心很強的業餘愛好者，做不到全職跑手」。

這名業餘跑手已回港練習，清晨約5時30分起跑，街道人流不多，所以不怕阻塞。他也會用身體和時間估算距離，例如，他以特定強度跑1分25秒，跑到夠鐘就停下，低頭一看，大約就是400米。「這種方法不是十分準確，但足夠了」。另外，他會跑一條400米斜坡，「今周跑8次，下周跑12次，再下周跑15次」，每周配速和休息時間一樣，就可以按序提升能力。

周漢聶3大貼士：

1）試用身體辛苦程度，估計速度和距離。

2）跑步時間影響人流，選擇人流稀疏的時間練習。

3）專題訓練，例如跑400米斜坡，配速不變，但組數持續增加。

黃芷銦每朝都會到體院練習。（資料圖片）

黃芷銦．公園練跑 部署補給

黃芷銦在去年柏林馬拉松跑出2小時41分09秒的佳績，本來打算再於日本新潟半馬刷新個人最佳時間，誰料大會宣布取消賽事，「之前報的香港比賽都取消，現在連海外賽事都取消了。沒辦法，接受現實，順其自然，有些事不是我們可以控制」。現在她回歸基本功，提升速度，詳情就要跟教練商討再決定。

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運動場早前暫停開放，黃芷銦就會跑街，「現在有GPS手錶，自己量度距離都好方便，只係街道路面凹凸不平，而且要閃避行人，所以跑緩跑徑的公園較安全」。黃芷銦提醒大家水機暫停，跑長課就要預先安排，「在公園兜圏可以自備水，放在一旁，但跑一來一回的路就要預先計劃好，何時跑去便利店購買」。

黃芷銦 3大貼士：

1）跑公園，例如梅樹坑公園和九龍仔公園。

2）調整訓練計劃，例如回歸基本功，改善基礎，為下季做好準備。

3）跑前安排好補水方法和時機，例如存放位置和跑步路線。

體院的優點是有教練監督和給予意見。（資料圖片）

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