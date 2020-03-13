【行山】走過芝麻灣半島　拆解行山謊言背後的潛台詞｜Hikipedia

傳說中，山界有3大謊言： 「好簡單啫！」 「轉個彎就到！」 「以後都唔行啦！」 但經歷多年的山野生活後，我們卻認為數目遠遠不止於此，自問已「被騙過」過無數次，例如我（Kylie）在2017年參加的第一次山賽，走過老人山、龍尾、十塱，就是在Avis半哄半騙的情況下參加...... （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

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路線資料簡介（按圖放大）：

初生之犢不畏虎，當年亦對山賽沒有太多概念，心目中就是馬拉松的「跑山版本」吧。由於Avis盛意拳拳地邀請我參與情人節山賽(Valentine’s Day Race)，因為要二人組隊才能成團，並稱路線只有13公里，「好簡單！好適合新手參與！」加上賽事就在情人節前幾天舉行，我聽着也覺有趣，再三確認適合新手參與後，本着「試下無壞」的心態，正式參加了我倆第一個山賽！

以為好勁，真高手一看絕對笑而不語。

比賽當天，我們很早便到達梅窩準備，靜靜地觀察一下陸續抵達的跑手，大部分都是外國人，看起來都很壯健敏捷，那時我就知道：「X！又中伏了！」有參與過山賽的朋友應該知道裝備的重要性，第一次參加山賽，我竟然穿著了一雙笨重的低筒行山鞋，背着巨大的行山背囊，與其他選手對一比，立即相形見絀！

老人山雖然只高303米，不過沿途均都是樓梯、樓梯、樓梯。

最後我只好懷着忐忑不安的心情出發，無錯喇，Avis之前所就的「很簡單」，原來賽道大致上全是樓梯！由大嶼山南山出發，途徑老人山，需登上兩座山峰，老人山雖然只高303米，不過沿途均是樓梯，對於剛開始山野生活，沒有多少訓練的我而言，是一大挑戰。

幾經辛苦到達老人山山頂，以為落山就能完賽，山下的工作人員卻在一分岔路前指引我們登上另一座山峰，那時我心情與面色皆一沉，望着一旁舒坦平緩的平路，心不甘情不願地沿另一邊的樓梯登上龍尾，一邊提起疲憊而沈重的腳步，一邊埋怨着Avis這個騙子，甚至中途幾度覺得天旋地轉、靈魂出竅，雖然最終還是咬緊牙關完成了。但完賽時，我還是告訴Avis：「我以後都唔行山喇！」

別人的容易，從來不代表對自己都一樣。

幻想中，二人一同在情人節前參與山賽，本來是閨蜜的浪漫，原來卻會被騙得氹氹轉，至今總會不時想起這「太浪漫」回憶。今年看到情人節山賽的描述，是這樣寫的：「Valentine’s DayRace，想考驗感情有14公里組別，開心吓有12公里路線，總之醒醒定定小心揀啦！」一看就知有伏。

這次閨蜜的浪漫行最大感想，是被行山謊言騙了。

所謂「上得山多終中伏」，無論是為了慫恿一個伙伴一同上山遊玩，還是鼓勵同伴繼續前行，總之，最好的朋友上到山都更會「盡情說謊」！以下是我們總結了IG提問的「行山10大謊言」，經驗山友聽到的話，都應該學識「翻譯」背後的「潛台詞」，各位醒醒定定喇！

盤點10大行山謊言（按圖放大）：

+ 6 + 5 + 4

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釣魚翁​路線資料簡介（按圖放大）：