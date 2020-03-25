【跑步】無賽日子重新愛上跑步　推介3大靚景好跑練習路徑附攻略

從前總覺得比賽是驅使自己進步的原動力，曾經因為想儲更多完成牌，一個月比賽三次，連續三個月如是，時間久了，開始覺得累。為了不浪費報名費，還是堅持去跑。迫得太緊，腳傷得難以維持日常訓練之餘，更可悲的是跑得若有所失。 近月這段沒有比賽的日子，對我來說反而是個返璞歸真的機會。能夠在休閒生活間，挑選享受「慢活跑」的路徑；慢慢跑、打打卡，用心感受每一步。在此跟各位分享一下，那些我近日跑過的休閒路徑吧。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

當初所以開始跑步，本來只是為了好玩，後來隨著慢慢進步，我對於比賽漸漸有要求，每次都想進步，短時間提升至某個時間水平。但成績始終未如理想，非常失望。

如是者，我繼續報更多比賽，期望可以爭取更好成績。突然有一天我發現，這樣的生活很累，甚至有一刻發現，怎麼自己好像已經習慣被比賽定義了跑步的成就？每個週末一早起床，有時比賽的地點較遠，前一天下班後只能睡4、5小時便起床，疲勞就每星期積下來。

上水梧桐河路線資料：

梧桐河路上遇上一隻馬，真正的「跑‧馬」生活。

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近來因為疫症，大大小小的比賽都取消了，身邊很多朋友都感覺難過，幸好自己本來因為傷患，今年初已沒有報太多比賽，感覺反而輕鬆很多。

疫情下的跑步日常，多了一點趁天未光、人未多的輕鬆跑，純粹當作減肥減壓，亦能學習聆聽身體的聲音。運動場關門了，訓練亦沒有加入太多速度課，反正不是為了做成績，漸漸習慣回「慢活跑」的節奏。

當初開始跑步的心情就是這樣，亦令我每天跑完還想跑，感覺實在美妙。就算某週因為工作太累，假日不想一早起來，又可選擇睡夠再練習，身體比之前復元得更快。

荃灣城門水塘路線資料：

這條路線其實是著名「中興盃」的比賽路線。

以前為了比賽，我很怕和朋友一起跑，因為想專注練習，怕人太多既要談天應酬，又要停下來拍照，很浪費時間。

現在我可享受和朋友一起跑、打打卡（當然要特別注意衛生，及計劃人流較少的時段和路線）。例如最近我跑過汀九村的沿海路途、荃灣城門引水道和上水梧桐河，選擇路線時，都不考慮任何強度、訓練內容等競賽層面的事，更重要反而是好玩與否、有趣與否等更率性的元素。

汀九路線資料：

這段日子，我想自己最主要的改變，是學習到「比賽是比賽、享樂是享樂」。兩種對待跑步的心態可以並行，懂得收放，才可真正享受長跑的快樂。

現在大家都休息一下吧，待疫症過了、香港好了，到時我們才在賽道上再會！

屯門轉車站附近景色。

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