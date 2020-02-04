【01齊跑．Sum Sum】金澤馬多麼痛的領悟　負傷上陣後患無窮

去年底負傷完成金澤馬拉松，以為「馬拉松能醫百病」，令我的膝傷痊癒了，怎料後遺症在兩星期後才慢慢浮現； 弄巧成拙，勉強起跑，反而令自己至今的跑步生活都未能回復正常。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

身體發炎的地方一直沒有好轉，更開始出現膝痛等其他問題。以為短期內都跑不了，卻在最灰心的時候，遇到了好教練和醫生，幫我找到最根本的問題，解決了發炎問題。近日，我嘗試重新練習。

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以為馬拉松能醫百病，我錯了。

膝傷雖見改善，但仍須控制訓練量，怕增量會再次令膝傷復發。於是過去一個月，教練要我先做「跑行訓練」，由跑一圈行一圈開始，每星期做兩至三次。跑行訓練可以讓我慢慢適應跑步的感覺之餘，又可建立肌力，而且對膝蓋造成的壓力較少。過程雖然悶卻有效，一個月後，我就由跑一圈行一圈，提升到跑五圈才行一圈。

因為傷患，近月才能重投訓練，好像重新開始學跑步般。

另一個之前導致傷患的主要原因，就是體能不夠好，包括核心肌肉不夠強。這段日子反覆思考，知道自己有膝內旋等問題，而且核心肌力也偏弱，於是便專心練習，每星期三次體能課。平板支撐、深蹲等等交替做，一、兩個月就感受到雙腳比之前穩定，跑步時不再左右搖擺了。一切逐步逐步重新開始，現在已能夠連續跑8公里了，感覺太好！

適時停步，很重要。

這次受傷讓另一個體會，是發現睡覺的效用，從前自以為尚算年輕，睡少點沒關係，原來錯的。香港人天天加班是常事，放工後要上跑班，或是和朋友吃頓飯、看齣戲，回家又想享受一下私人時間，往往很晚才睡。我正正是這類人，每天只睡6個多小時。後來當我開始在假日時間午睡，晚上又玩少點手機盡量早睡覺，加上新年假期每天睡夠8、9小時，左腳肌肉過緊的問題，好像不藥而癒，進展理想。

長跑是一種生涯運動，訓練固然重要，適當的休息回復重要性也絕對不能忽視。當自問身體狀態欠佳時，確實不應勉強，要衡量狀態、環境等因素，我想這就是今次傷患中最大的教訓。

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