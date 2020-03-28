一雙Nike Vaporfly 4%顛覆世界，碳纖維板成為跑鞋大趨勢，極具爭議的NEXT%更是助燃劑，各大品牌都趕在4月30日前推出新跑鞋，以符合國際田聯新例，令選手可於東京奧運穿新鞋落場（雖然東京奧運已延至不遲於2021年夏天）。 今次測試的New Balance FuelCell TC就是一俎，中底有碳纖維板，配合厚厚的泡綿物料。以之跑大直路，清風送爽，但遇上彎多路段，又是另一回事了。

01測試

測試産品：New Balance FuelCell TC

測試內容：合共約30公里的路跑

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 *****

反應速度 *****

舒適度 ****

透氣度****

中底前掌約厚有20毫米，後掌約厚有30毫米。（區嘉俊攝）

簡介

此鞋名字中的「TC」指Training和Competition，標示此鞋兩者皆能應付。

論碳纖維板，同品牌的FuelCell 5280比FuelCell TC更早登場，但FuelCell 5280中底極薄，跑手要駕馭它跑10公里都很難。

FuelCell TC就用回彈力高、柔軟和緩震佳的厚厚中底，配合推送力強的碳纖維板，減輕跑手腿部負擔，有利跑手在馬拉松爭分奪秒。

延伸閱讀：

【01測試・跑鞋】FuelCell Echo彈力強勁 急停會把你彈向上

FuelCell TC的前掌比一般跑鞋闊，跑到腳脹都不怕腳趾受壓迫，有拇趾外翻的跑手或會特別喜歡。鞋面物料主要分白色和黑色兩部分，白色部分透氣度高，黑色部分延伸到鞋領，鞋領比前作FuelCell Echo柔軟，不再有鞋領擦傷腳跟的問題，而且領位夠高兼微微向外翻，容易穿上又不易在跑步時脫落。

這款跑鞋適合前掌先落地的跑手，所以大底在前掌位置額外加了耐磨橡膠，提升跑鞋耐用度。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

腳前掌比一般跑鞋闊。（區嘉俊攝）

試後感

各大品牌陸續推出有碳纖維板的跑鞋，這項技術漸趨成熟，並成為馬拉松新趨勢。不過，即使同樣有碳纖維板，配上不同物料和設計，分別會很大，今次穿FuelCell TC後，就把試後感歸納成2項。

1. 推送力強勁 要慢有難度

FuelCell TC為前掌先落地的跑手而設計，要發揮最佳功能，就要用相應跑法， 當跑手前掌踏地，跑鞋設計會令腿部更易彈起，令跑手順勢向前，步頻不自覺提升，變相加速，所以想跑得慢都有難度。

如果體重太輕或踏地力量不足，就無法充分發揮其推送力。我試過在一課慢跑穿FuelCell TC，不自覺愈跑愈快，有違該課目的，還是這對戰鞋還是留給節奏跑或比賽好了，慢跑忌穿。

按圖看清FuelCell TC細節：

2. 大直路發揮功效 彎多易扭傷

碳纖維板的作用是把跑手往前推送，非左右移動，所以推得愈快，轉彎愈難，加上FuelCell TC的中底高身、鞋身較闊，左右兩側鎖得不算緊，在彎多的路段易扭傷，所以我在人多和彎多的路段會特別小心，比平常提早調整跑姿轉向。

到了大直路，例如跑馬地馬場或跑手方向一致的路賽， 就最能發揮往前的推送力，運動場的400米圈彎位太急，不建議穿它落場。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（3月27日更新）：

+ 7 + 6 + 5

其他跑步故事：

【跑手接龍二・112】熱度跑手・與跑步分開仍覺熱暖 助人亦快樂

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！