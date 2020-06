政府派錢一萬︱豪買行山跑步裝備　編輯分享四種風格買物清單

新運動App「齊動 LetZ Goal」登場!按此下載,將汗水換獎賞!

突然多一萬元,想買的都是穿上身的山系裝備,不是什麼特別的物品,卻發現……原來都不是太好用……先說說自己的買物要求,始終不算山野狂人,平日上山但求享樂和自我感覺良好,山系的買物要求除了實用,服裝要上得山、出得街,對我來說十分重要。Urban Outdoor類型正合我心意,穿著機會亦較多。

我對黑色Hoka One One Speedgoat 4幾乎沒有抵抗力,一來此品牌愈來愈受時尚追捧,日常穿搭一流外,防水、抓地、緩震性能亦經得起實際考驗,世界各地大大小小的山賽中,皆受大量越野跑手穿著認可。反正穿開的舊Speedgoat 3已經走爛了,買一雙新的都不過份。

日本品牌Burlap Outfitter以機能布料製作旗下服飾聞名,一件Pocket Tee由Supplex布材製作,兼得棉與尼龍的特質,襯另一日系美式戶外品牌Comfy Outdoor Garment的機能褲,實用又舒適。Salomon Speed Bob帽子方面,我就是喜歡它那帽頂設暗袋的設計,可放置一塊可拆式熱能反射墊,墊子還可以直接濕水降溫,怕曬的人大愛。

至於LEKI Micro RCM行山杖,100%碳纖維製作非常輕巧。我一直捨不得花太多錢買一對輕巧的,但行山杖這回事,就是一分錢一分貨,愈輕就愈貴是常識吧,現在卻是個好理由。最後就是Apple Watch了,一直都偏好專業的運動手錶計跑步里數,直到近日Apple Pay新增支援電子八達通功能後,出入戶外運動更加方便,心動了。

-Hoka One One Speedgoat 4 GTX

撰寫01測試多年,有些產品試完不敢寫,有些產品沒機會試。Compex 6.0屬於試完不敢寫,據說它能訓練肌肉外,還能改善運動神經和肌肉萎縮,在物理治療和脊醫中心都見過,但涉及醫學,所以不敢寫,我一直信任它,所以它是一萬元首選。

過去的測試實用為主,甚少夾雜「潮物」。其實我喜歡sports fashion。Satisfy運動服價格高昂,沒有橫財,捨不得買。餘下的Asics Metaracer和T8 Sherpa Short屬於實用派,實戰之選!

即將收到政府派錢一萬元,如果要我用這筆錢作消費,應是日常穿着與跑步裝備各佔一半。說到跑步,停練一段時間,近月開始逐漸一周數課,希望慢慢重拾狀態。工欲善其事、必先利其器,當然要先來一對新跑鞋迎接跑季,我選了Nike ZOOM Fly 3 PRM。

對於ZOOM Fly真的毫無抵抗力,一來奶油色很適合女生,二來前腳掌弧度較大幫助推進,不過真的要加強腿部力量才可以駕馭這雙鞋。

相傳Apple即將推出第6代手錶,不過我覺得既然有錢便先將手上的第3代手錶換成第5代好了。Cellular版本再配合Apple Pay新增的八達通付款,不用帶電話都可出門跑步,真是「一錶在手,天下我有」。

2XU長襪一直是我必備的跑步裝備,不過由於時日已久,多洗之後變得黃黃灰灰。我因為未有減價所以一直未添置一雙新襪,趁住派錢加上網店減價,再多買一雙替換也不為過。

夏天買冬天衫比較便宜,之前我喜歡的ACG跟GORE-TEX合作,推出一件外套,真的很吸引,可是價錢實在令我買不下手,長期處於觀望態度。不過,現在有錢在手,當然要乘機入手!GORE-TEX的防水物料有口碑,就是代表「防水防風」,紅黑版本非常顯眼,穿上之後有如「漆黑中的螢火蟲」一樣。我平時頗喜歡戴帽,近日太陽也幾毒辣,入手The North Face帽子也是不錯的選擇。

夏天愈來愈熱,穿鞋子再加襪子,雙足有種難以「呼吸」的感覺,Keen涼鞋一直在我的購物清單之中。不過買涼鞋最怕直接「踩地板」的感覺,Uneek SNK用上EVA中底真的無懈可擊,快乾透氣的織面真的適合晴天、雨天穿着,一舉兩得!

-The North Face Horizon Breeze Brimmer Hat

是次一萬元買物目標以「投入自然」為主,希望買的是行山而不是跑山裝備,以應對環境變化和保護能力為前題。

講到應變能力,「變形」當然是重點,所以褲子和外套都能變長變短,以應付山中溫度升降、時晴時雨的狀態。上衣以排汗、輕便為考慮條件,香港用當然先考慮短袖吧?拿走最輕一件就好了。鞋子要防滑,保護雙腳,Danner 就是好選擇,而且不易撞款。最後是手錶,選945原因很揀單,就是長氣,同時亦提供全彩地圖,於確保路線正確有正面作用。

-Ciele Buckets Hat

-The North Face "Flight Better Than Naked" Tee

-Gore Wear R3 GWS Zip-Off Jacket

-The North Face Paramount Peak II Convertible Pants

-Danner Trailcomber

-Garmin 945 $5,999

總值:$9,812