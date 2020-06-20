政府派錢一萬︱豪買行山跑步裝備　編輯分享四種風格買物清單

港府派發一萬元的「現金發放計劃」，明日（6月21日）父親節起接受登記，最快7月8日便可收到款項。 突然多了一萬元！下個月銀彈充足！但因全球疫情關係，不能出國旅行，不如一心一意留港消費，豪爽地一口氣添置行山、跑步裝備！《01體育》4名編輯拜仁、M教練、瑞斗和Ken子急不及待，寫了一份「一萬元行山跑步購物Bucket List」，分享心儀已久或有趣新品。

新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

拜仁：日常生活也要很Urban Outdoor！

突然多一萬元，想買的都是穿上身的山系裝備，不是什麼特別的物品，卻發現……原來都不是太好用……先說說自己的買物要求，始終不算山野狂人，平日上山但求享樂和自我感覺良好，山系的買物要求除了實用，服裝要上得山、出得街，對我來說十分重要。Urban Outdoor類型正合我心意，穿著機會亦較多。

我對黑色Hoka One One Speedgoat 4幾乎沒有抵抗力，一來此品牌愈來愈受時尚追捧，日常穿搭一流外，防水、抓地、緩震性能亦經得起實際考驗，世界各地大大小小的山賽中，皆受大量越野跑手穿著認可。反正穿開的舊Speedgoat 3已經走爛了，買一雙新的都不過份。

日本品牌Burlap Outfitter以機能布料製作旗下服飾聞名，一件Pocket Tee由Supplex布材製作，兼得棉與尼龍的特質，襯另一日系美式戶外品牌Comfy Outdoor Garment的機能褲，實用又舒適。Salomon Speed Bob帽子方面，我就是喜歡它那帽頂設暗袋的設計，可放置一塊可拆式熱能反射墊，墊子還可以直接濕水降溫，怕曬的人大愛。

至於LEKI Micro RCM行山杖，100%碳纖維製作非常輕巧。我一直捨不得花太多錢買一對輕巧的，但行山杖這回事，就是一分錢一分貨，愈輕就愈貴是常識吧，現在卻是個好理由。最後就是Apple Watch了，一直都偏好專業的運動手錶計跑步里數，直到近日Apple Pay新增支援電子八達通功能後，出入戶外運動更加方便，心動了。

拜仁Bucket List：

+ 2

-Hoka One One Speedgoat 4 GTX -Burlap Outfitter Pocket Tee -Comfy Outdoor Garment Activity Shorts -LEKI Micro RCM -Salomon Speed Bob -Apple Watch Series 5 44mm 總值：$9,599

M教練：跑得，都要睇得

撰寫01測試多年，有些產品試完不敢寫，有些產品沒機會試。Compex 6.0屬於試完不敢寫，據說它能訓練肌肉外，還能改善運動神經和肌肉萎縮，在物理治療和脊醫中心都見過，但涉及醫學，所以不敢寫，我一直信任它，所以它是一萬元首選。

過去的測試實用為主，甚少夾雜「潮物」。其實我喜歡sports fashion。Satisfy運動服價格高昂，沒有橫財，捨不得買。餘下的Asics Metaracer和T8 Sherpa Short屬於實用派，實戰之選！

M教練Bucket List：

-Compex SP 6.0 -Asics Metaracer -Satisfy Moth Eaten Muscle Tee -T8 Sherpa Short 總值：$9,921

瑞斗：實踐港女的買物策略

即將收到政府派錢一萬元，如果要我用這筆錢作消費，應是日常穿着與跑步裝備各佔一半。說到跑步，停練一段時間，近月開始逐漸一周數課，希望慢慢重拾狀態。工欲善其事、必先利其器，當然要先來一對新跑鞋迎接跑季，我選了Nike ZOOM Fly 3 PRM。

對於ZOOM Fly真的毫無抵抗力，一來奶油色很適合女生，二來前腳掌弧度較大幫助推進，不過真的要加強腿部力量才可以駕馭這雙鞋。

相傳Apple即將推出第6代手錶，不過我覺得既然有錢便先將手上的第3代手錶換成第5代好了。Cellular版本再配合Apple Pay新增的八達通付款，不用帶電話都可出門跑步，真是「一錶在手，天下我有」。

2XU長襪一直是我必備的跑步裝備，不過由於時日已久，多洗之後變得黃黃灰灰。我因為未有減價所以一直未添置一雙新襪，趁住派錢加上網店減價，再多買一雙替換也不為過。

夏天買冬天衫比較便宜，之前我喜歡的ACG跟GORE-TEX合作，推出一件外套，真的很吸引，可是價錢實在令我買不下手，長期處於觀望態度。不過，現在有錢在手，當然要乘機入手！GORE-TEX的防水物料有口碑，就是代表「防水防風」，紅黑版本非常顯眼，穿上之後有如「漆黑中的螢火蟲」一樣。我平時頗喜歡戴帽，近日太陽也幾毒辣，入手The North Face帽子也是不錯的選擇。

夏天愈來愈熱，穿鞋子再加襪子，雙足有種難以「呼吸」的感覺，Keen涼鞋一直在我的購物清單之中。不過買涼鞋最怕直接「踩地板」的感覺，Uneek SNK用上EVA中底真的無懈可擊，快乾透氣的織面真的適合晴天、雨天穿着，一舉兩得！

瑞斗Bucket List：

+ 2

-Nike ZOOM Fly 3 PRM -The North Face Horizon Breeze Brimmer Hat -Nike ACG GORE-TEX Jacket -Keen Uneek SNK -2XU Vectr Cushion Full Length Socks -Apple Watch Series 5 GPS+Cellular 總值：$9,935

Ken子：買裝備一定要睇細節

是次一萬元買物目標以「投入自然」為主，希望買的是行山而不是跑山裝備，以應對環境變化和保護能力為前題。

講到應變能力，「變形」當然是重點，所以褲子和外套都能變長變短，以應付山中溫度升降、時晴時雨的狀態。上衣以排汗、輕便為考慮條件，香港用當然先考慮短袖吧？拿走最輕一件就好了。鞋子要防滑，保護雙腳，Danner 就是好選擇，而且不易撞款。最後是手錶，選945原因很揀單，就是長氣，同時亦提供全彩地圖，於確保路線正確有正面作用。

Ken子Bucket List：

+ 2

-Ciele Buckets Hat -The North Face "Flight Better Than Naked" Tee -Gore Wear R3 GWS Zip-Off Jacket -The North Face Paramount Peak II Convertible Pants -Danner Trailcomber -Garmin 945 $5,999 總值：$9,812

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

想知更多行山資資訊？「咖喱山」為你實景導航香港各區行山路線！立即按此！

8款「Editor's Choice」行夜山裝備小物，按圖放大：

+ 4 + 3 + 2

5件「editor choice」SnowPeak入門小物特色，按圖放大：

10款「Editor's Choice」雨季行山裝備，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

6款「editor's choice」戶外運動帽的特性，按圖放大：

+ 2

10項烈日下行山的防曬、消暑貼士，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

計劃行澗前的10個注意事項，按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

盤點10大行山謊言，立即按圖：

+ 6 + 5 + 4

咖哩山向你推介行山裝備貼士，立即按圖：