跑步｜跑友有心漏卻不自知？　觀察四個警號徵狀　減低運動風險

「跑手接龍」受訪者之一羅鎬坤患有心漏症，卻熱愛跑步。心漏症病情可大可小，甚至沒有徵兆，哪麼心漏症患者可以跑步嗎？

本身是長跑好手的余穎曦醫生解答關於心漏症的疑問。病症不能一概而論，如有疑問應立即就診向醫生查詢，醫生會按每個獨立情況給予專業意見。

1）為什麼心漏症會影響運動？

心漏症指心臟的心室或心房之間有孔洞，引致血液經過孔洞倒流，由左邊流向右邊，或者右邊流向左邊。

心臟分成左心室、左心房、右心室、右心房，心臟左方的血液含氧量度較高，為身體各部分提供氧氣，心臟右方的血液含氧量度較低，所以會先經肺部提取氧氣，才傳到心臟左方。

患有心漏症， 最不樂見是右方血液經過孔洞流左方，把含氧量度較低的血液帶到左方，溝淡了的血液走遍全身，供氧比正常低。劇烈運動時，需要特別多氧氣，肌肉甚至心臟本身都有機會氧氣不足，構成危險。

跑步本為健康，但若出現心臟問題症狀，必需及早求醫。（資料圖片／示意圖）

2）跑手會否有心漏症而不自知？

有機會，有些人沒有任何病徵，尤其是孔洞較少，做劇烈運動都不感異樣，直至做檢查才發現患病，也有案例是小時候驗出有心漏症，成長過程中逐漸康復，再沒有孔洞，不治而療。

3）如果跑手懷疑自己有心漏症，有什麼徵狀是警號？

劇烈運動時，心胸痛、氣喘、暈眩或心悸都是心漏症常見徵狀。以策安全，可以向醫生求診，尋找專業意見。

4）萬一跑手患上心漏症，是否不能再做運動？

不能一概而論，視乎嚴重程度，例如孔洞大小都是因素之一，確診後，由醫生根據個別情況判斷。

一般而言，運動時心胸痛、氣喘、暈眩或心率不正都是較嚴重的病徵，有機會是氧氣不足，嚴重會心臟衰竭，所以運動要量力而為，不參與高強度運動和競賽運動為佳。

如果檢查後，證實孔洞較小及沒有徵狀的心漏症，顧慮相對較少，但萬一有心胸痛或呼吸困難，就要停下來休息，讓身體回到正常狀態。

心漏跑手・心會被人抓住般痛 但可以跑就滿意︱跑手接龍・118

曾受訪的羅鎬坤（右）患有心漏，跑山是他最常受教練陳家豪（左）責備的練習。（受訪者提供）

5）有徵狀的心漏症的跑手，是否百分百不能跑步？

慢跑或節奏跑是帶氧運動，所以還可以跑，但間歇跑和短跑就不贊成，容易供氧不足，構成缺氧，最嚴重是心臟缺氧，要是暈倒就很危險。

6）跑步時心口痛，有沒有處理方法？

心口痛成因是心臟氧氣不足，例如被肌肉消耗太多氧氣或心率過高。處理方法可以說沒有，唯一方案就是停止運動，使呼吸和身體恢復正常，讓心率慢慢降低。

最後，心漏症可輕可重，重的甚至要做手術，不能一概而論，所以要請醫生給予專業意見，例如持續檢查孔洞大小和有沒有病徵，不要胡亂為自己身體下判斷。

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