【倫敦馬拉松】一般跑手組取消只設高手繞圈賽　六大馬無一倖免

2020年的六大馬拉松先後因新冠肺炎疫情縮水或取消，「最後希望」倫敦馬拉松亦宣告只設精英組，路線大幅改變，傑祖基惡鬥比基尼的大戰，將改於白金漢宮鄰近的聖占士公園（St. James Park）繞圈舉行。

倫敦馬拉松賽會今晨宣布，原定10月4日舉行的賽事，只設精英組，路線將大幅改變，只於聖占士公園（St. James Park）內跑圈，不設觀眾入場觀戰，當地觀眾想一睹傑祖基（Eliud Kipchoge） 和比基利（Kenenisa Bekele）的大戰，只能透過觀看「英國廣播公司」（BBC）直播。

去年倫馬男、女子組冠軍傑祖基（左）及歌絲姬（右），將會成為今年倫馬的參賽要角。（Getty Images）

在「1:59 Challenge」突破馬拉松2小時大關的傑祖基，以2小時1分39秒保持世界紀錄，比基利的最佳時間只慢他2秒（2小時1分41秒），今次在倫敦馬拉松碰頭，勢必上演龍爭虎鬥。

傑祖基（中）與比基利（左）曾在場2016年倫馬同場較量，結果傑祖基奪冠，比基利得季軍。（Getty Images）

非精英跑手可下載賽事手機應用程式，在10月4日的24小時內完成42.195公里的虛擬跑，完成者可獲獎牌及T恤。跑手亦可將今年參賽名額保留至2021、22或23年。2021年的倫敦馬拉松與今年一樣，由以往的4月改到10月3日舉行。

本年六大馬在疫情下近乎全滅，東京馬拉松在原來賽道舉行，僅供逾200名精英跑手參加。波士頓、柏林、芝加哥及紐約馬拉松均告取消。如今倫敦馬拉松雖然名義上仍在，但跑道以及參賽人數，已大幅縮小規模。

白金漢宮旁的聖占士公園，將是倫敦馬拉松縮小規模後的舞台。（Getty Images）

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