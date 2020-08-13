減肥健身｜Chanel模特兒的零贅肉秘技　全靠最易用的家居健身器材

今期「紅人健身」找到奧地利及香港混血兒智欣（Fiona Fussi）。 來自新加坡的她，15歲就在獅城的模特兒大賽奪冠揚威，曾為Chanel、Fendi等多個國際知名品牌拍攝。其修長身形沒多一分贅肉，全賴努力健身，簡單易用的阻力帶，更是智欣最愛的家居健身器材之一。

其實香港也不時出現智欣的身影，恒生銀行、黑人牙膏、香港電訊等廣告，這個混血美女就是主角。她的媽媽是香港人，爸爸是奧地利人，所以擁有西方的深邃輪廓和東方的細緻臉龐，也精通英語、廣東話、德語和普通話。

智欣15歲便於Elite Model Look Singapore奪冠，並代表新加坡參加國際賽。她18歲時獲L’Oreal Paris選為亞洲區大使，此後經常與多個知名品牌合作，包括Chanel、Fendi、DKNY等。去年參與劇集《The Last Madame》，打破新加坡新傳媒收視紀錄。

智欣身形窈窕，沒有贅肉。（Fiona Fussi instagram截圖）

智欣的運動和生活照片：

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智欣身高1.76米，長腿、蛇腰、川字腹肌和鋼條手臂，都是努力健身的成果。她不時於IG分享健身片段，包括用阻力帶在家中練勻全身，她建議大家每個動作做10次，完成7個動作為之1組，最少做3組。

第一個動作像射箭，鍛煉肩膊為主，左手向上伸直做支點，右手拉後，做完一邊到另一邊。

第二個動作透過兩個角度練二頭肌，用腳掌做支點，手肘放在大腿上，先是前臂向內側拉10次，再向前拉10次，做完一邊到另一邊。

第三個動作修「拜拜肉」為主，腳做支點，手垂低時在腳掌上，然後用力向後拉，建議每組做10次，做完一邊到另一邊。

第四個動作，修肩膊和背肌為主，手臂像圖中貼在身邊，前臂向外轉，做完一邊到另一邊。

第五個動作到下身了，修大腿外側和臀部為主，兩腳同時和慢慢向外拉和收回原位，重點是用核心肌肉保持身體穩定。

第六個動作，修大腿和臀部為主，臀與大腿發力向上推，核心肌肉要保持身體穩定。

第七個動作，鍛煉臀部外側和大腿外側為主，就是蹲低後，往左右兩邊行。

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