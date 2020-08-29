【越野跑】中國得獎女跑手坐車代跑　被DQ後深情道歉：輕鬆釋懷

根據中國當局及世衛數字，新冠肺炎疫情較高峰期大幅回落。於是，眾集人群的長跑賽事陸續舉行，作弊消息隨之而來。 河北張家口早前舉行近來首場大規模越野跑賽事，一名曾經來港取得佳績的精英女跑手奪得第5名，「出po」慶祝過後卻被揭發途中坐車，取消資格。東窗事發，她留下大片肺腑之言道歉，「被處罰，反倒輕鬆釋懷了好多」。

張家口在本月14至16日舉行「2020 Columbia崇禮168 國際超級越野賽」，設有多個組別，最長為168公里（100英哩）。參加最長組別的女跑手黃琳，去年曾來港參加Translantau 100公里越野跑，在全場女跑手中排第6，並於40至70歲女子組得第1。她今回以第5名衝線，事後在自己的微博發帖指途中跌傷膝部，影響發揮。

崇禮168賽事讓內地跑友「空群而出」。（微博＠肉嘟嘟小姐linlin ）

黃琳設立「琳越野」群組，集合跑友。（微博＠琳越野）

故事未完，主辦單位在賽後一天收到工作人員匯報，發現有選手乘坐交通工具，調查後確定在同一路段及時間，一男一女跑手坐車及未按賽道行走，決定取消二人資格並列入黑名單，不得參加此賽事。

犯規被逐後一星期，黃琳發出道歉信，盡訴心中情，從成立越野跑俱樂部，講到作弊，「人生很複雜，跑步卻很簡單」。她說100公里以上賽事並非強項，因為總是難敵倦意，而且疫情之下大半年沒參賽，今回只為累積經驗，「沒有拿名次的法，只想着安全完賽就好」。今次賽事一直守在前列，但跑過第10個檢查點後，因為倦意來襲，一不小心跌得膝蓋流血，本想退賽，但得到工作人員鼓勵而堅持。

好架勢。（微博＠琳越野）

跑過第14個檢查站，黃琳的膝蓋愈發痛楚，又遇上修路，倦意又來。此時，誘惑突然出現，「偶遇一個熟悉的朋友駕車經過，關心地停下來詢問我的情况」。她說朋友提議送她一小段，「內心糾結了一下，還是沒能戰勝自己想調整一下、偷懶一下的心理，沒有繼續堅持」，乘了幾公里，但現在「知衰」，「哪怕是１米也是違規，嚴重違背體育精神」。

黃琳（微博＠琳越野）

黃琳說完賽後一直心神不定，刻意避開頒獎典禮，「內心實在愧疚與掙扎，感覺這個名次是偷來」，卻因面子而不敢自首。賽後幾天一直收到祝賀，「一直無法開心起來」，更感到可恥。她心存僥倖，希望主辦單位沒發現「出貓」，結果難逃被DQ，反而放下心頭大石，「感覺一下子輕鬆釋懷了好多」。她又說自兩年來取得點點成績，人就飄飄然，只為追成績，忘了跑步初衷和越野跑精神，自言「上了人生成長一課」。