【鄺嘉仕．跑遊老香港】古蹟日聚星樓出發　屏山鄧氏光宗耀祖之路

（編按：「世界古蹟日」定於每年9月第3個周末，提倡保護文化遺產，人人有責。香港雖小，不乏古蹟，腳步漫遊是最佳方法之一。《齊動》邀請專於研究香港社區的馬拉松跑手鄺嘉仕，每月介紹不同路線，從古蹟之間穿越時空，感受老香港）

屏山是鄧氏宗族聚居點之一，屏山各處散落古蹟文物。輕鬆跑過全港首條文物徑—屏山文物徑，可以一窺超過七百年族人歷史的點滴。 今次為大家介紹一條相當容易的跑步路線，路程僅1.5K，而配套方便。邊跑邊看，探索屏山鄧族如何由「聚星樓」開始，數百年來為族中子弟留下有關「讀書能夠改變命運」的密碼。更多的密碼，更多的主題，可以從「聚星樓」開始，沿着古蹟，慢慢發掘。 文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地

適逢9月19日「古蹟日」，「齊動 LetZ Goal」與大家一同虛擬香港古蹟遊，只要於9月19日至27日，分階段同步1公里、2公里、4公里、8公里、12公里、16公里、20公里、24公里及28公里，就能按序獲得不同古蹟虛擬章！每一個古蹟虛擬章更會派分100「01積分」，立即按此登入「齊動 LetZ Goal」，完成9個階段一共可獲得900「01積分」！

香港最古老的文塔「聚星樓」

今周末是「世界古蹟日」，第一個向大家介紹的香港古蹟，一座相信於明朝洪武年間建成，屹立超過六百年的古塔 ——「聚星樓」，亦是「屏山文物徑」的起點。

屏山文物徑起點上，刻有印章一般的標誌。

「聚星樓」通常被稱為「文塔」或「文間閣」，現時公開的底層會看到的「文昌帝」及「關帝」（統稱文武二帝）外，不對開外公開的上層奉有「魁星」，這就是稱為「文塔」的主因。民間相傳「魁星」掌管學問及功名的神，右手持筆，左手的冊子是是應考名單，只要其筆在名字上點劃，自會獲得功名。

屏山宿老鄧聖時先生所編《屏山鄧族千年史探索》中，相傳「聚星樓」建成後，相傳鄧氏人丁變得興旺，應考科舉而獲得功名者大增，成果從稍後介紹的「清暑軒」功名牌及「鄧氏宗祠」內的功名榜可見。此外，建築物供奉的神祗，亦反映社會發展，如奉文武二帝的廟宇，好些日子受商人供奉。「聚星樓」所在地曾為墟市，亦被視為可以保佑旅程，及安撫人心。

聚星樓高三層，青磚建造，門框以花崗石砌成。最特別是每層塔簷以「疊澀」方式用磚塊砌成，在港難得一見。

讀書改變自己 改變家族命運

讀書不僅改變自己命運，也惠及家族以至整個族群。當年朝廷管治難以深入到鄉約，遂授權地方士紳，協助管治。宗族中愈多子弟在朝廷工作，獲任命或升遷，縣政府愈相信這宗族「有保證」，會緊遵政府安排。子弟亦知道讀書可以脫離農業生活，入仕晉升。

鄧氏宗祠內的成名榜相當搶眼，密密麻麻的金字，記錄多年來學有所成，加官進爵的子孫名字。

跑過「聚星樓」，經過「覲廷書室」及「仁敦岡書室」，可見到屏山鄧氏對子弟讀書入仕的寄望。這些古書齋的裝飾與雕塑，暗藏密碼，流露希望子弟成龍的期望。「清暑軒」則是訪問學人的宿舍。百多年已有訪問學人，當時未有互聯網，資料傳遞不發達，較富裕的宗族便聘有學識或功名的讀書人，教授知識，分享所見，豐富子弟的學識與世界觀。這些經驗，讀熟經典都得不到，但能為他們考取功名及做官，打下更好的基礎。

覲廷書室的門庭雕塑，以及內裏擺設，不容錯過。

清暑軒就是「訪問學人宿舍」。

仁敦岡書室門上，刻上先輩同後人的期望：魚的前方有龍，穿越而過就是「鯉躍龍門」。相傳鯉躍到龍門山下，只要跳過就可以幻化成龍升天，正如李白名言：「一登龍門，聲價十倍」。魚後方是鶴是清朝一品官服上的補子圖案，

愈喬二公祠 祠堂書室演進到現代校舍

及至英殖時代，屏山的父老跟殖民地政府打交道，1900年要求屏山設立學校教授英語，遂於「愈喬二公祠」創辦了「官立屏山英文學校」。此時，清朝科舉尚未廢除，故此，中、西教育，任君選擇。

今天的「愈喬二公祠」大門掛着對聯，「達期兼善、德修於身」，源於孟子《盡心篇》，背後意思是勸勉人在困境中訓練自己，等候時機按照自己的修養，造福百姓。長輩希望子孫當好官，澤蒼生。這對聯日後成為現代化校舍的名字。英文學校歷時僅數年，直至1931年按照編制及課程要求，在原址開辦「公立達德學校」，正是今天探險名所的前身。

「達期兼善、德修於身」源於孟子《盡心篇》：「窮則獨善其身，達則兼善天下」。愈喬二公祠門前的對聯，解釋了日後達德小學的名字緣由。

跑過屏山文物徑，記得找找看看這些「彩蛋」：

《跑遊老香港》 - 屏山聚星樓路線簡介

路線：體育館＞聚星樓＞屏廈路進入屏山文物徑＞愈喬二公祠＞覲廷書室＞出屏廈路左轉屏山竹林路＞仁敦岡書室＞出屏山南北路接屏山文物徑＞左轉聚星樓回體育館

+ 3 + 3 + 3

長度：約1.5公里 難度：1（1-5，5為最高） 貯物及洗澡地點：屏山天水圍體育館 前往方法： a.鐵路：西鐵線天水圍站下車即達 b.公營巴士：大部分往天水圍的巴士，在「聚星樓站」下車即達 小貼士： 1.整條屏山文物徑的古蹟建築，散落在民居之中。部分古蹟不對外開放，切勿隨意進入、參觀或拍照。 2.屏山區內跑，請保持不多於4人小組，注意聲量，減少對居民的影響。 3.因疫情關係，屏山天水圍體育館暫時關閉，重開日期待定。

FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找。

作者鄺嘉仕

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】