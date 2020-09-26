倫馬虛擬跑｜香港參賽人數躋全球三甲　另有17位跑友值得大力鼓勵

倫敦馬拉松虛擬跑成為跑界熱話，到底多少香港跑手參加？ 香港人，這次我們進三甲了。

倫敦馬拉松賽會昨日公布今屆賽事細節。疫情關係，實體賽不會於倫敦大範圍舉行，改於聖占士公園內繞圈，並只保留精英組，包括世界紀錄保持者傑祖基（Eluid Kipchoge）在內的46男28女精英跑手，將在公園2.15公里的賽道繞19.6圈。

至於歷來首次的倫馬虛擬跑，就算不獲實體賽名額，都能報名參加。那麼到底多少香港人跑呢？答案是1568男721女，共2289人，全球排名第三多！最多當然是英國本土，共32065人，美國以2438人居次，台灣則緊隨香港之後，有1251人。

倫敦馬拉松2020獎牌，很想要吧？（倫馬官方facebook）

今屆倫敦馬拉松，繼續睇傑祖基表演。（Getty Images）

倫馬虛擬跑有119個國家或地區跑手報名，共42283人。只要於2020年10月4日內完成42.195公里，以大會指定手機App記錄成績，就能獲得倫馬獎牌及T恤。

值得一提的是，119個國家或地區中，有25個只得1人參加，包括白羅斯、喀麥隆、赤道畿內亞、尼泊爾、英屬聖赫勒拿島（Saint Helena）、美屬處女群島、委內瑞拉、津巴布韋等。

倫敦馬拉松以往盛況，今年不復見。（Getty Images）

+ 4 + 4 + 4

從年齡統計，最多參賽者的年齡層是40至49歲，共16337人；其次是30至39歲，共11046人。今屆亦有17名跑手值得大家送上掌聲的，就是80至89歲的公公婆婆。還有一項有趣數據，共有69男76女於10月4日當天，參加倫馬虛擬跑慶祝生日。

20204月26日，倫敦馬拉松原定賽期，賽道只剩三兩跑手獨自「奮戰」。（Getty Images）

今年踏入第40屆的倫馬，實體跑報名人數冠絕全球歷來賽事，共457861人參加「大抽獎」，惟賽事最終變成虛擬跑，但也因此多了大抽獎落空的跑友，有望得到寶貴的倫馬獎牌。

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

報名連結：https://form.jotform.com/202660860201444

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眾人心聲：好想去旅行。（Getty Images）

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致：各路夜跑英雄

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