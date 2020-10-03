倫敦馬拉松｜史上最強長跑之神對決告吹　疫情下作賽仍具看點

倫敦馬拉松來到第40屆，受疫情影響，不得不「改頭換面」：賽事只設精英組，廣大跑手只能角逐虛擬跑。 比賽前一天更傳來壞消息。萬眾期待的跑神對決，因為比基尼因傷退賽而告吹，傑祖基鬥比基尼的世紀大戰演不成，不過比賽仍具看點，

除了埃塞俄比亞跑手雅絲美露（Degitu Azimerew）因染疫無法成行，參賽的精英跑手都已雲集倫敦。身處「隔離泡泡」最後備戰。進入「隔離泡泡」後，選手及工作人員不能與外界接觸，身上更要佩戴電子裝置，一旦與他人太接近，裝置便會響警號，提醒大家保持社交距離。

惟賽前一日，萬眾期待的跑神對決卻「臨門告吹」，比基尼（Kenenisa Bekele）左小腿受傷宣布退賽，今屆倫馬，似乎已成傑祖基（Eliud Kipchoge）的個人表演。

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▼▼睇片：倫敦馬拉松以電子儀器Bump保持社交距離▼▼

看點一：傑祖基個人表演

傑祖基不止擁有2小時01分39秒的世界紀錄，更是「Sub 2跑神」。今次倫馬是他自維也納那場1:59挑戰後，第一個正式賽事。

原本大家期待他與比基尼的歷來第5次全馬對決，外國媒體甚至唱好比基尼能夠一吐過去4次皆負的烏氣，有望首度於42.195公里的賽道上擊敗傑祖基，但如今大戰已成泡影，似乎比賽已成傑祖基的個人表演，尤其他過去4次出戰倫敦馬拉松（2015、2016、2018、2019），從未輸過。

跑神大戰臨門告吹，實在可惜。兩人自2003年奧斯陸Bislett Games對決開始，鬥足17年，尤其比基尼已經37歲，傑祖基亦年屆35，加上全馬參賽次數有限，未來還有機會看兩人激鬥嗎？

傑祖基（右）能否再下一城？（Getty Images）

我尊敬比基尼的品德與成就。他早已是成功的跑手，但仍能保持艱苦訓練。 傑祖基（Eliud Kipchoge）

作為運動員，他絕對值得我們尊敬，他為長跑運動貢獻良多。 比基尼（Kenenisa Bekele）

一群穿黑衣的速配員，追住穿白衫的傑祖基。這是去年的1:59 Challenge。（資料圖片；路透社）

看點二：Alphafly NEXT%落場版性能

傑祖基上次於1:59挑戰穿的是Nike Alphafly NEXT%原型，但此鞋已被國際田聯禁絕，今次他將穿上合格的Alphafly NEXT%落場。

白衫傑祖基腳上的Alphafly NEXT%原型，已被國際田聯禁絕，今次他將穿上合格的Alphafly NEXT%落場。（資料圖片；路透社）

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看點三：新賽道的19.6次繞圈

塔橋、大笨鐘、西敏寺，通通沒有。疫情關係，賽事不會大規模覆蓋倫敦，只能在白金漢宮外圍住聖占士公園繞圈，每圈2.15公里，繞19.6次。

賽前記者會上，傑祖基對部署配速三緘其口，但這條賽道平坦，預計頭半程將在61分鐘內完成，隨時誕生新世界紀錄。

繞圈不是問題，我相信比賽將會很精彩。 傑祖基（Eliud Kipchoge）

倫敦馬拉松賽道。（倫敦馬拉松官網）

看點四：星級配速員法拉

英國主場，怎能少了「飛毛腿」法拉？但他今次將以配速員身分亮相，協助英國跑手達到2小時11分30秒的奧運標準。

「當我還是小孩子，倫敦馬拉松已是非常重要的盛事。當賽會邀請我擔任配速員，我第一時間答應幫忙」，法拉說。

法拉（右）這次擔任配速員，協助本土跑手達奧運標準。（Getty Images）

2020年，六大馬拉松要不只剩精英組，要不變成虛擬跑，但亦因此多了「大抽獎」落選的跑手能夠參與，只要完成倫馬虛擬跑，就能得到夢寐以求的完賽獎牌和T恤。香港共有2289人報名，人數排全球第3。

10月4日，我們一起努力跑出傳奇，讓自己成為今屆賽事最獨一無二的看點。

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倫敦馬拉松2020獎牌，很想要吧？（倫馬官方facebook）

「齊動 LetZ Goal」將於10月4日在寶雲道健身徑設「倫馬自助補給站」，除有水及食物等補給品，亦有按摩槍借用服務，按報名Link預先登記，更可免費領取蛋白棒，兼有攝影師幫你影靚相！就算你不是倫馬虛擬跑參加者，都歡迎你前來一起跑！

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