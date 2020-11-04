深水埗｜范倩怡：那片草地　就是跑手專屬的幸福｜跑向18區

嫩綠的草地，火紅的木棉，雪白的蒲公英。 晨光熹微，公公婆婆舞劍耍太極。范倩怡除了專注自己的步速，還要留神老人家的刀光劍影。 這天，「護士跑手」帶我們感受不一樣的深水埗。那是穿過棋盤格子街道的人文景致，也是屬於深水埗跑手的一種幸福。 攝影：梁鵬威 短片：吳紀恩、吳浩然

【編按】跑步，連繫人們與社區，賦予我城生命力。「18區跑手」系列，透過跑步人探索香港不同角落的故事。

范倩怡，家住大南街，最愛跑深水埗區的大坑東草地。（梁鵬威攝）

清晨六時，天空乍現魚肚白。范倩怡由住所出發，跑經大南街，四周如此寧靜。「這間餃子很好吃，我一個人可以吃幾碟，這裏曾是我的飯堂，但之前太常吃，吃厭了，現在都吃前一條街那間。」路經幾家還未開門的食店，范倩怡輕聲道。

基隆街、砵蘭街、界限街，只有廿四小時營業的便利店亮燈，直至走到大路方見人影。公公婆婆備跟范倩怡一樣，朝大坑東遊樂場進發，展開一天旅程。

這樣展開一天的旅程。（梁鵬威攝）

鬧市，卻寂靜。（梁鵬威攝）

穿梭大街小巷 大南街跑到大坑東

范倩怡搬來大南街三年多，見證滿佈舊樓舊舖的小社區，漸漸進駐型格小店，在新舊交錯的時空中添上點點生趣。她跑去大坑東練習，途中沒有特定路線，穿梭小路與大街，「這區傍晚很繁忙，左右穿插，『跑吓停吓』，有時看見前面街口多人，或者有很多燈位，就會轉跑另一條街；相反，晨跑完全是另一番光景，街道上幾乎沒有人，如果不是高強度課，我會聽歌練跑」。

護士工作要輪班，晨跑是范倩怡的生活日常。（梁鵬威攝）

穿過大街小巷，往綠洲進發。（梁鵬威攝）

大坑東遊樂場位於界限街和大坑東道交界，行政上屬於深水埗區。內裏有足球場、欖球場、門球場，還有一條480米長的緩跑徑，旁邊有水機、儲物用的鐵籠和洗鞋區，但最吸引跑手的還是那片大草地，儘管已見「禿頭」，但鬧市中有這樣一片綠地，足以教人羨慕。范倩怡每次到大坑東，都會圍着球場跑那個大約800米的草地圈，跑夠10公里，才算完成每天的任務。

清晨景致，公公婆婆比范倩怡還要早。（梁鵬威攝）

「始終是老人區，每次晨跑來到草地，都見到很多老人家在晨操，耍劍、耍太極，有時都要避一避他們的劍！但如果傍晚五、六點跑，就見不到這個情景，反而很多小孩子玩耍，或是年輕人踢波。」

晨操晚練，人文景致截然不同，她更愛晨早的恬謐，尤其正值炎夏，蟬鳴聲中享受日出前的舒爽，還有那闊落的街道，感覺比傍晚清新得多。

她還告訴我們大坑東無可取替的美：「我喜歡影相，所以會發掘一些新事物，特別是不同季節，跑過不同的街道，沿途會有種種的花草樹木，很美。」范倩怡說得雀躍，回憶起大坑東草地的春意盎然：「場邊有很多紅色花，轉季又有蒲公英隨風飄散，整片草地鋪上一片雪白，日出時太陽照射草地，壯觀得很。」

她喜歡大自然，有時會特意跑去某個地方，或者刻意於日出前跑到大坑東去看那片風景。范倩怡說傍晚大坑東的日落也是最美的，「『鹹蛋黃』剛好映照在綠色草地的正中央，整片草地染成金黃色」。如此畫面，她都一一拍下，作為跑步人的生活紀錄。

延伸閱讀．第二集：

深水埗｜感受范倩怡鬧市清晨的步伐 再讀這裏的二三事｜跑向18區

在鬧市呼吸綠色。（梁鵬威攝）

比起大直路 更愛清晨的深水埗

貴為全馬Sub 3的香港最頂尖跑手之一，范倩怡少則每周練四、五天，比賽季節更是跑足七日。由於護士工作需要輪班，她會因應工作時間安排練習，如果上早班，就會放工後傍晚六點開始跑，輪下午班的話則像採訪那天，五時多便起床跑步去，多數「慢jog」。

夾縫之中，找路去。（梁鵬威攝）

家住九龍市區，四通八達，范倩怡也會到不同地區練習，逢周二和周四到香港仔與跑馬地「練programme」（專項訓練），一、三、五就自由選擇，沙田、大埔、青山公路等長跑勝地，都有她的足跡，但說到心頭好，始終是距離住所才3分鐘路程的大坑東：「相比一條無止境的直路，大多是海濱或河畔，我更愛清晨的深水埗，可以兜去不同的街道隨心跑。我晨跑都跑過好多地方，例如沙田城門河，但要比較的話，我更喜歡跑自己的社區。」

「我更喜歡跑自己的社區。」范倩怡說。（梁鵬威攝）

從練習實戰角度而言，草地較石屎路柔軟，有助跑步人「養腳」。范倩怡也說：「作為跑手，住所鄰近大坑東真是一種幸福。跑步人都說要不時跑跑草地，平時大多跑石屎路，軟身的草地有助保護雙腳。」

嚴格來說，范倩怡的住所屬於油尖旺區，但剛好毗連深水埗。不過正如她所言，「呢一區」方便得很，不論交通還是找吃的，四通八達，到哪裏都很快。鬧市街道縱橫交錯，有如棋盤格子，密集的環境令范倩怡更鍾愛近乎「轉個彎就到」的大坑東遊樂場，恍似走進另一個時空，享受深水埗跑手專屬的幸福。

誰說石屎森林孕育不了出色的跑手？

石屎森林。（梁鵬威攝）

我們更要珍惜這片草地。（梁鵬威攝）