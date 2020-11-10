齊動LetZ Goal︱超馬般的十公里　小腦萎縮難阻他前行︱Kelvin

10公里，有基礎跑步習慣的跑手，多能夠應付。但對於患有小腦萎縮症的跑手Kelvin，身體的協調已十分困難，別說完成一個10公里的比賽。每天外出，已經是一場又一場挑戰性十足的「馬拉松比賽」。然而，他成功了！ Kelvin參加《齊動 LetZ Goal》虛擬跑團「跑手接龍」的招募活動，完成10公里的虛擬跑，成為本月「MinPlay」的領跑手，分享他的跑步故事。 性格樂觀的他，從來未為身體的障礙而自怨自艾，反正，現實就是這樣。Kelvin更加希望盡力發揮出這副身體的力量，甚至夢想要完成一次斯巴達障礙賽，跑不了，爬也要爬過去！

《齊動LetZ Goal》「11月MinPlay」虛擬跑活動，定下42公里和100公里的里數目標，作為每位齊動跑手的每月最低里數；今個月我們找來「跑手接龍」虛擬團隊的成員作為「領跑手」，藉分享他們對跑步的態度，一起燃喚初心，迎難而上，共同穿越跑季的征途！

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行路對Kelvin來說，已是體能考驗。（盧翊銘攝）

800米行九個字 寸步難行的堅持

說來慚愧，上月我們決定向「跑手接龍」虛擬跑團招募代表跑手，為虛擬跑活動定下了10公里的門檻，跑手完成了再簡介個人的長跑故事，從中挑選。對一眾熱愛長跑的齊動跑手，10公里「以表誠意」？綽綽有餘吧。

直至讀到Kelvin的故事，使我十分感觸。原來真的有人為了看似微不足道的10公里，傾盡全力，完成這個艱難的目標。Kelvin是患有小腦萎縮症的跑手，訪問當日他從住所出發，前往約好的地方受訪和拍攝。大約800米的路途，不是他平日前往訓練的路線。Kelvin就是這樣握着助行架，一步一步走，走了45分鐘赴約。眼見他行動不便，我和攝影師都希望盡量協助他，最起碼都稍稍攙扶，或者代提他的隨身行李吧。Kelvin都一一拒絕，堅持要完成自己的份內事。

訪問未開始，他已用行動向我訴說着他堅毅的長跑精神。

訪問當日，他從住所出發前往約好的地方拍攝訪問，800米左右的路途，大約走了45分鐘。（盧翊銘攝）

不甘被疾病擊倒的長跑鬥士

Kelvin並非生來已行動不便，3歲已不幸罹患癌症，自小頻密出入醫院接受治療，體格都不會好到那裏。不過，生性樂觀的他，從來沒有因此而自怨自艾，進出醫院的生活讓他認識到很多病友的不同經歷，更深刻感受到生命的短暫。好不好，生活也要過，不如積極嘗試不同的挑戰，那怕是對體能負擔比一般人更大的運動挑戰。試過才會無悔，他都樂於接受。

自幼進出醫院的生活，讓Kelvin認識到生命的短暫。好不好生活也要過，不如積極嘗試不同的挑戰。（盧翊銘攝）

直到升上中學之後，一次他參加了學校陸運會的4x100比賽。起步一刻，身體一用力，腦袋突然便感覺一陣充血的異樣，隨即昏厥。這次之後，Kelvin開始感覺到身體協調漸漸出現問題，很容易便失去平衡，這就是小腦萎縮的病徵。隨着腦幹和脊髓退化萎縮，患者愈來愈難控制四肢。別說長時間跑動，連步行都漸漸變得難以平衡，說話的發音和聲浪等等都會變得混亂。而且，即使維持用藥及運動，這個病亦不能根治，只能舒緩症狀及延緩惡化。情況就像怎樣努力都衝不過的樽頸，努力與收穫不成正比，對任何人都是難以接受的現實，但Kelvin並沒有退縮。

小腦萎縮只能舒緩症狀及延緩，但不能根治。（盧翊銘攝）

每步都是一場挑戰

「好又是這樣過，不好也是這樣過，怎麼不盡力使自己的生命更富足無悔？」 Kelvin說。

病患的不幸，沒有成為他的放棄的理由。Kelvin反而更努力，嘗試裝備自己，以不同的比賽為目標，作為生命的見證。5、6公里Fun Run，多數跑手眼中輕輕鬆鬆便可完成，對Kelvin來說卻是嚴肅非常的挑戰，而且只會一年比一年艱難。莫說比賽，平日練習，其實每一次都是難關。

病情只會令Kelvin的挑戰一年比一年艱難。（盧翊銘攝）

Kelvin曾經跟隨距離住所最近的將軍澳三項鐵人會訓練。當其他人在場內衝圈，他在場邊反複練習步行，緩緩的身影下，付出的心血，絕不比場內任何一個咬牙切齒地奔跑的跑者少。更有一次是Kelvin在訓練過後太過疲累，更難控制身體，在更衣室仆倒，頭部直接撞到洗手盤，連牙齒都崩了，須立即送院。每一次平常不過的訓練，簡直是生命作賭注。

帶着不良於行的身軀，沒有動搖Kelvin在有限的時間中，尋找不同比賽機會的意志，並十分珍惜每一次感受生命氣息的歷程。他總是堅信，即使跑得慢，也可以跟別人一樣完成。而且，Kelvin的挑戰不限那些「絕不Fun」的Fun Run，一些連健全人士都會感覺辛苦的比賽，他都躍躍欲試。如2017年ICC的「體驗21」賽事，Kelvin便撐着行山杖跑畢21層樓梯，花了21分43秒完成，從來不為自己定界限。他藉着這些經歷，向所有人證明永不放棄，敢於面對挑戰的態度，都令他的堅持變得更有意義。

跌倒是Kelvin長跑生活的平常事。（盧翊銘攝）

挑戰無界限

今年因為肺炎疫情影響社區衛生，不但訓練變得困難，對於殘疾人士來說，連工作與收入都受到影響。對運動生活的影響，自然比一般大眾都要深。同時，隨着時日的流逝，Kelvin身體上的挑戰只會愈來愈艱難。今時今日的他，已變得難以跑動，即使是半跑半行，亦需要好好地攙扶。不變的，是那顆敢於夢想的決心。

Kacey McCallister完成斯巴達障礙賽。這消息令Kelvin非常鼓舞。（網上圖片）

他說：「早前我看新聞時，看到美國一名兒時失去雙腳、只得上半身的男子Kacey McCallister，完成斯巴達障礙賽。這消息令我非常鼓舞，亦啟發了我新的目標。如果有機會，我都希望嘗試斯巴達障礙賽，能夠做多少便多少。我亦明白這個比賽不能像一般路賽般，全程使用助行架、行山杖前行，所以我最近除了日常的運動，亦刻意練習起爬行，希望準備好自己，走不了亦可以爬過去。」

身體的缺陷，並沒有局限Kelvin的鬥志。反而在他身上，我看見無時無刻都澎湃展現的長跑精神，他的生活就像一場跑不完的馬拉松般，不斷「撞牆」，卻能夠不斷地捱過去，發揮出身上每一份能量，走向未知的終點。想到這一點，我想我亦再不好意思說「工作太忙」、「下班太疲倦」等，讓自己偷懶一下的藉口了。

最近Kelvin練習爬行。（盧翊銘攝）

任何下載《齊動LetZ Goal》的齊動跑手都能參加「跑手接龍」虛擬跑團，並參加團隊活動一起努力。各位團員不妨以「42公里/100公里MinPlay」作最低目標，為不同的跑步目標繼續努力。如欲加入任何實體跑團或有疑問，歡迎登入「齊動 LetZ Goal」Facebook專頁，inbox我們查詢。

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」：Level 2-42公里、Level 1-100公里

什麼是每月MinPlay？

齊動LetZ Goal「每月MinPlay」，每月邀請不同跑步人作領跑手，一起跑完「Level 2-42公里」和「Level 1-100公里」的「每月最低里數」，嬴取「MinPlay虛擬章」。

由今年7月開始，「每月MinPlay」將換上「跑向港馬」新主題，用虛擬章紀錄香港馬拉松路上的12道風景；儲齊指定數量「每月MinPlay．跑向港馬」虛擬章的跑手（詳情容後公布），明年更有機會贏取實體的「齊動港馬完賽章」；

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