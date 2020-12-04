【Nikel跑跑步】將軍澳跑友必跑之路　一幅石牆看盡調景嶺今昔

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？《齊動》團隊「跑將軍團」已經登場，立即加入跑團並於本月內完成80公里，即可得到專屬虛擬章，成為「跑將軍」一員。「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

作為一個將軍澳跑友，有些地方你未必跑過。跑來跑去同一個地方，不如探索新地域「成就解鎖」。本月開始一連6個月，我將為大家介紹將軍澳跑友必跑地方，看看你是否全路制霸吧 ! 文、圖：Nikel Ying跑跑步

今回先熱身，介紹一下將軍澳跑友「駐紮地」，將軍澳運動場。從此起步，可以點跑？

將軍澳運動場位於將軍澳寶康路，由一個主場及副場組成，各種田徑活動設施均符合國際田聯標準。主運動場一圈400米，副運動場一圈300米，2009年這裏曾舉行東亞運動會的田徑項目，中國跨欄奧運金牌得主劉翔更在此奪得金牌。世界標準運動場固然要跑，但嫌跑道練習沉悶，放下行李，環將軍澳跑一圈吧。

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將軍澳運動場的主場及副場，一句講完：世界級！

環將軍澳跑

路線：將軍澳運動場出發 >香港單車館 >坑口文曲里公園 >將軍澳醫院 > 寶琳北路 > 寶翠公園（4km） > 寶康公園 > 寶順路 > 景嶺路 > 景嶺春秋（6.5km 嶺光街/翠嶺路交界）> 調景嶺站（7.5km） > 將軍澳海濱長廊 > 小漁港（10km） > 康城 > 環保大道 > 將軍澳運動場

總長：約14km（括號內為里程）

補水位置 : 寶翠公園汽水機(4km)，港鐵調景嶺站便利店(7.5km) 打卡位 : 景嶺春秋(6.5km 嶺光街/翠嶺路交界) 注意事項 : 1. 環將軍澳跑步路線會經過多條行人隧道，請認清路線，不要轉錯方向

環將軍澳跑是一個不錯的當區練習路線，路段穿越整個將軍澳區而全不重覆。以一個圈的形式跑，既有14km這個相對較長的里數，又不會因路線重覆而令人感覺沉悶。

簡介完畢，睇相上路！

環將軍澳跑 - 田徑場出發

寄存行李於將軍澳運動場，然後出發。以運動場正門為起點，一開始轉右往香港單車館跑，然後再往坑口方向，經過文曲里公園後，就會進入較少行人的單車徑路段。

+ 10 + 10 + 10

很多人說荃灣天橋多，將軍澳呢？隧道多！。整個環將軍澳路線沿途會經過很多行人隧道，大家務必要認清路向，小心不要轉錯方向

尚德邨旁的行人路段非常窄。路線不乏單車徑，靠邊跑時要小心單車，互相忍讓。

環將軍澳跑 - 打卡位

約6.5km位置，今次路線打卡位來了，景嶺春秋是也。景嶺春秋位於調景嶺嶺光街及翠嶺路交界，是一幅高11米、闊5米的石浮雕，用55塊濟南青石組合而成。

它以水墨畫呈現調景嶺的變遷，由一條小漁村、退伍軍人聚居的平房區，到今天屋苑林立、港鐵開通的新市鎮，一畫看清今昔。天空部份，以金屬鑲嵌星宿圖案，寓意物換星移、時代變遷。

停一停，打一打，再跑吧！

環將軍澳路線 - 往海濱路段

有海景，有漁港，兼有斜路，寓練習於觀景，一樂也。

【Nikel跑跑步系列】

青衣16K環島路 穿山越林走入工業區跟大橋打卡

天水圍尖鼻咀走一回 秋冬看浮城初夏繁花似錦

長長下斜路跑往康城，海就在身旁。

+ 9 + 9 + 9

環將軍澳跑 - 環保大道回程路段

將軍澳有影城，百勝角路口的邵氏影城。

+ 7 + 7 + 7

這條環將軍澳路線，一大優點是完成後有優質場地，完成後可以慢慢紓緩，再慢慢沖洗。練習時覺得太累，如本身是將軍澳居民，也可以馬上「跳船」回家休息去。最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為。祝大家跑步愉快，下次再見。

Facebook 專頁:Nikel Ying 跑跑步Instagram:nikelying

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💡💡同場加映，「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（11月12日更新），按圖放大💡💡

+ 11 + 11 + 11

💡💡同場加映，徐國峰著作提及的運動知識，按圖放大💡💡

+ 4 + 4 + 4

💡💡同場加映，跑手遇上狗，講多無謂，可以點做💡💡