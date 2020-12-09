【新冠肺炎】樂施毅行者2020受疫情影響取消　連續兩屆活動告吹

將於明年1月舉行的「樂施毅行者2020」因新冠肺炎疫情取消。毅行者本身在今年11月舉行，之前宣布延期至明年1月，如今活動連續兩屆取消。

大會今日（12月9日）宣布，在明年1月29至31日舉行的「樂施毅行者2020」取消。大會在聲明中表示：「新冠肺炎疫情反覆，面對來勢洶洶的第四波疫情，樂施會多月來一直努力應對，同時不斷靈活變陣，亦曾向相關政府部門提出調整活動的形式及細節，以適應新常態。不過，考慮到所有毅行者、支援隊伍及義工的安全，以及因疫情及限聚令措施帶來的不確定因素，我們無奈地決定取消原定於明年1月29 至31 日舉行之樂施毅行者活動。」

樂施會向參加者表示：「已與各位繼續參與1月活動的參加者確認：如活動取消，可選擇退回登記費；詳情請留意稍後大會之電郵通知。」大會還預告將於明年2月推出全新活動，路線與毅行者路徑一樣，但安排會更具彈性，稍後公布詳情。另外，2021年度的毅行者暫定於明年11月19到21日舉行。

樂毅會今日宣布，2020年度毅行者取消。（官方網站截圖）

受疫情影響，今年毅行者本身已經改期。在今年8月底，大會宣布將原定11月舉行的毅行者，延期至明年1月29到31日。當時大會解釋，疫情的發展及限聚令措施仍存在很多不確定因素，除了影響大會籌備工作，大會亦擔心參加者在缺乏充裕的時間操練及周詳的支援補給計劃下，影響參加者於原定活動當日的狀態和安全。

今年8月報道：疫情限聚等因素影響 樂施會毅行者再延至明年1月

【上次順利舉行的毅行者已經是2018年】

Gone Running-Joint Dynamics是2018年毅行者的冠軍。（樂施毅行者提供）

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毅行者連續兩年分別因社會事件及疫情而取消。在2019年，大會於活動前兩日突然宣布，毅行者因社會事件取消。當時大會表示，考慮到參加者、支援隊及義工的安危後，作出艱難決定。

去年報道：樂施毅行者2019取消 參賽名額及捐款可保留至下屆

自1981年起，今次是毅行者史上第3次取消，首次是1982年因福克蘭戰役取消。如果以樂施會由1997年主辦毅行者計，今次則是第二次取消。另外，2000年的樂施毅行者曾因天氣惡劣而腰斬。

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