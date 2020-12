碳板鞋戰國元年　兩對鞋應付高速練習與長途戰︱01測試

2017年,Nike推出碳纖維板跑鞋Zoom Vaporfly 4%,使長跑界有翻天覆地的改變,「臣服」各國好手。年初箱根驛傳,穿Nike Vaporfly的跑手就高達85%,這時碳板鞋戰場,儼如Nike獨領風騷。 其他廠商不甘落後,部署東京奧運反擊。誰料世紀疫情打亂部署,東奧沒了,馬拉松統統取消或改成虛擬跑,Adidas、Asics、New Balance和Hoka One One等的纖維板跑鞋暫未能大派用場。今年《01測試》實測了多款跑鞋,按訓練和比賽種類推薦兩款最佳碳纖維板跑鞋,加深跑友對它們的了解。

長課與節奏跑的最佳拍檔 - Hoka One One ROCKET X

ROCKET X很輕,男裝9號只有約213克,跟樽裝蒜蓉差不多。(區嘉俊攝)

Hoka One One是近年冒起的跑壇新貴,更是最早研發碳纖維板跑鞋品牌之一,實力毋庸置疑,ROCKET X集良好穩定性、緩震和推送力於一身,跑長距離都不易疲勞和腳震,而且能順勢向前走,十分適合長課和長途賽。至於節奏跑就視乎距離,如果距離是10公里以上,我認為緩震和穩定性高的ROCKET X是好選擇,10公里以內就會選一對反應更快的跑鞋。

談到這裏,大家可能會問Nike ZoomX Vaporfly NEXT%(NEXT%)豈會榜上無名?我在此解釋一下,NEXT%的推送力比ROCKET X更上一層樓,但穿上它會使身體明顯向前傾,用來走路會有點像穿了高跟鞋,所以只宜快跑,不宜行路,穩定性也稍遜。NEXT%在前掌加了氣墊,踏地時回彈力更強,但氣墊有一定硬度,觸地力量不足或體重較輕(例如女跑手),未必發揮到它的性能。因此我會把NEXT%定位為高手快鞋之選,ROCKET X則是平民好選擇。

Hoka One One ROCKET 的詳細測試:跑鞋「藍籌」Hoka One One 新款ROCKET X長途戰步步穩︱01測試

按圖細看Hoka One One ROCKET X的詳細功能:

間歇跑和10公里賽就選這對 - ASICS METARACER

ASICS METARACER推出了2種色,圖中的紅色ASICS METARACER很快就售罄。(區嘉俊攝)

傳統競速鞋Tarther Japan一直是ASICS的熱賣款式,METARACER就為傳統快鞋注入新生命。重量僅189克,同樣貼腳、輕巧和反應快,而在前掌加入碳纖維板,就讓推送力更加明顯,喜歡主動發力和抓地的跑手該會愛上它。它的反應是我穿過多款碳纖維板跑鞋中最快的,加上中底偏薄,走在急彎都不易移位和跌倒,在運動場「衝圈」或間歇跑都是好拍檔。

針無兩頭利,反應快就犧牲了緩震能力。所以,我穿起它,最佳選擇則是應戰10公里賽,最多跑半馬拉松,跑馬拉松則免。我估計ASICS都察覺這一點,所以在倫敦馬拉松奪得亞軍的美國跑手Sara Hall穿上一款未公開發售的厚底碳纖維板跑鞋,並被攝入鏡頭,相信ASICS將會加入長途用的碳纖維板跑鞋爭霸戰。

ASICS METARACER的詳細測試:METARACER復興傳統快鞋 品牌首碳纖板跑鞋有驚喜|01測試

按圖了解METARACER各個特質和細節:

碳纖維板跑鞋是跑壇趨勢,但大部分鞋款都會讓跑手身體傾前,使立姿甚至跑姿改變。趕潮流也要考慮能力和箇中利弊,我建議有腳傷的跑友,為安全計都避免穿碳板鞋,以防傷上加傷。慢跑亦不適宜,否則「要慢慢唔到」,改變了訓練原意。有些碳纖維板跑鞋,例如NEXT%對小腿肌力要求高,所以沒有充足肌力和預先試跑,絕不適宜用來參加長途賽。

