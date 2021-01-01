全走麥理浩徑｜100公里飲食餐單攻略　拒絕麵包蛋糕掃食170件壽司

4個跑友Anthony、Isaac、Paul和阿展挑戰24小時麥理浩徑全走，徒步由西貢北潭涌走到屯門何福堂，全程100公里，總攀升近5000米，最終以22小時左右超額完成。 除了他們本身有一定體能，幕後支援團隊同樣重要，負責照顧4個男人的「強援Support」文家明（文教）簡單總結了麥徑全走必要注意的安全事項。

文教表示，長途山野旅程跟跑馬拉松的原理一樣，訓練進程是慢慢增加里數，所以最少半年準備不可少。正因如此，所以他特別擔心4個隊友，因為他們是次麥徑100K全走，由構想到實行，僅得一個月，必須的50公里雙坳長課（北潭坳至荃錦坳），只練了一次。

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【麥理浩徑 / 行山路線】文家明（右一）是這次麥徑100公里全走的「強援Support」。（曾梓洋攝）

飲食方面，全程必須「Keep住食」，文教解釋：「之前他們訓練，曾經因為吃得不夠，行到中間就太肚餓，導致尾段體力大跌。其實一路走，一路就會肚餓，切記，食得夠，尾段才可保持體能。」4個跑友到了最後6公里甚至能跑回終點，文教歸功於他們全程都好胃口，食得夠。

有一定體能和運動水平的人，想挑戰麥理浩徑100公里全走，文家明建議必要超過半年訓練。（曾梓洋攝）

選擇食物也有技巧，在他們事前提供予支援團隊的清單，壽司超過170件，都是青瓜卷、蘿蔔卷和蟹柳卷。「這些卷物細細粒夠方便，可以邊行邊食。魚生容易變壞當然不好，炸蝦等油膩食物亦不適合。」文教提醒，麵包和蛋糕乾身耗水，在胃部發脹了既令人不舒服，也未必提供足夠能量。

文家明建議食青瓜卷，一來米飯能提供足夠能量，二來細細粒方便進食。這次麥徑全走旅程，4名跑友合共吃了百多件壽司卷物。（曾梓洋攝）

熱食也是另一必然選項。熱粥幾乎是每個補給站都會出現的食物，到了後段，文教和支援團隊成員也為隊友準備了杯麵。他說：「杯麵不算易消化，但他們走到後半程，體內鹽份流失容易抽筋，杯麵夠鹹，可在尾段進食。」

【麥理浩徑 / 行山路線】入行後氣溫驟降，必須吃熱食保持體溫。（曾梓洋攝）

為了今次行程，4名跑友入手不少新裝備，文教特別提及行山杖：「行山杖可以分擔雙腿的付出，除非你經驗豐富而且備戰充足，否則都要帶行山杖隨行。」由於旅途長達100公里，文教建議大家選擇緩震充足的厚底行山鞋，襪子亦要夠厚，減少出水泡的機會，而且一旦有沙石入了鞋籠，就要立即清除。

【麥理浩徑 / 行山路線】選擇緩震強勁的行山鞋，一旦有沙石進入鞋籠，必須第一時間清除。（曾梓洋攝）

頭燈絕對不可少，一盞夠強的頭燈足以令人更放膽。「頭燈夠光，人都會大膽一點，別忘記走到晚上已經行了十多小時，頭燈不夠光，看不清楚，又因體力下降難以集中精神，一不留神就會『拗柴』。」

別忘記帶備防水風褸。如果順走麥徑，深夜時份身處大帽山，強風容易導致失溫，遇上水份，普通風褸不足以應付，必須穿著防水褸。

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夜愈黑，星愈亮，強勁頭燈不可少。（曾梓洋攝）

萬事俱備，踏上征途時緊記控制節奏，4名跑友今次就成了最佳例子。文教解釋：「開頭忍腳好難，畢竟一起步體力充足，心情緊張興奮。但緊記開段必須保持『郊遊mode』，正正因為他們4個初段跟足部署去行，沒有『開快』，尾段才有力跑回終點，走出亮麗的時間。」

一天一夜連走100公里，沒經認真訓練、沒有一定體力，切勿胡亂嘗試。當然，最不可缺的，正是文教和其他成員如家成、Nicholas、Chris、Heison、關師傅、Samuel那樣的支援團隊。成員當中不乏山界高手，熟知麥徑地形，了解自己征戰100公里時的需要，平時也經常一起練跑，深明隊友的特點和優劣，同時具備強勁體力，能夠幾近不眠不休，應付20多小時幕後支援工作。

但經驗豐富如文教也直言：「我知道自己行100公里時需要什麼，但人人要求不同，我又未曾跟他們夾過100公里，所以做Support緊張過自己行。最感謝還是大家一呼百應，主動幫手，這就是整個行程最感動的畫面。」

【麥理浩徑 / 行山路線】支援團隊準備的東西，塞滿一整車。（曾梓洋攝）

【麥理浩徑 / 行山路線】挑戰麥徑100公里全走，支援團隊必須具備豐富經驗和強勁體力。（曾梓洋攝）

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