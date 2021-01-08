山系｜「一人前露營」裝備10磅搞掂　選擇眾多只要解決一個煩惱

口罩、隔離等等，但凡減少人與人之間接觸的舉措，都是2020年的關鍵詞，日常生活中保持一定社交距離，成為共識，大家都應該習慣「一個人」娛樂的生活。 「一人前」風氣蔓延全球，在日本，社交生活大受限制之下，當地山界近期亦流行起「一人前露營」，這種風氣亦有隔空傳播到香港的跡象。 上星期我們找來山藝教練吳銨洋（Ken Sir），分享了「一人前露營」當中一些需要注意和準備的事項。萬事俱備之後，便是時候打點行裝，準備出發了。

Editor Choice「一人前露營」裝備：（品牌圖片）

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注意：因疫情關係，漁農自然護理署轄下郊野公園的露營地點全部關閉，直至另行通知。出發務必留意露營地點是否屬於漁農署管理區域，必須在認可營地活動，或等候防疫措施解除。

重溫：「一人前露營」出發前要思考的10件事

收拾一套10磅內的「一人前露營」裝備，其實唔難。

雖然同樣是露營，但沒有好友、拍檔、家人分工合作，「一人前露營」需要的準備和要求，比群體的露營講究得多。最起碼少一個人，就少了起碼一半承載力，沒有人可以分擔一些共用的裝備。為了節省體力，可以安心享受漫活，或在遇上任何突發事件時，有足夠體力和靈活度應對，一人前的裝備，其實需要比一般露營更有針對性。無論營帳、煮食工具等等，一切都以一個人為單位，盡量選用輕巧的裝備。

這次我嘗試以10磅為目標，收拾一套足夠應對野外環境，亦兼顧到輕鬆漫活的一人前露營裝備。當然吧，有一點露營常識的人都知道，愈輕巧裝備，價錢就愈貴。雖然現代科技發達，這個10磅以內的目標其實不算難，真正需要解決的問題，其實是……預算。一人前裝備的消費，絕不會比可供多人使用的經濟實惠。

MSR Carbon Reflex 1

個人認為MSR Carbon Reflex 1的CP值在同類產品中相對較高。（品牌圖片）

每次露營，營帳都是其中一個主要負重，但如果可以跟同行友人分擔，我拿營帳、你拿煮食用具、他拿桌椅，各𣍝分配，尚算可以接受。但換成「一人前」就不同了，所有裝備必須「集於一身」，輕巧的營帳變得非常重要。

營帳作為露營中唯一阻隔大自然威脅，以保存體力的戶內空間，相對上是最值得投資的裝備。（品牌圖片）

然而，輕巧與結構穩固，看來是兩個互相牴觸的條件，現代科技絕非做不到，一切只是成本問題而已。營帳作為每次露營中唯一阻隔大自然威脅，以保存體力的戶內空間。個人認為考慮安全，它比任何裝備都要好，絕對需要入手一個性能有保障的出品，以免在問題發生時「玩著自己」。這類輕巧至上的一人營帳，可預期都不會太便宜，但相對上卻是最值得投資的裝備。

MSR Carbon Reflex 1只有604克，僅僅超過1磅。（品牌圖片）

個人認為MSR Carbon Reflex 1的CP值在同類產品中已相對較高，採用Easton碳纖維柱桿、Micromesh紗網、DuraShield外層物料等製作，防強風、防水性能有一定保障，亦能平衡通風與濕度，安全又舒適。最重要，整個營帳連柱、釘、袋等等，加起來都只有604克，僅僅超過1磅；收納後的長度亦只有43厘米，可直接放進一般露營背囊內，是品牌中最輕巧的非自立式營帳。能夠減輕這環節的負重，對其他裝備取捨的彈性亦會更大。

mont-bell Versalite Pack 40

mont-bell Versalite Pack 40本身的結構設計，實用又吸引。

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選取mont-bell的Versalite Pack 40原因，除了因為它只重770克，以及40升容量大概足夠容納一人裝備的置物空間外，它本身的結構設計，也是吸引的地方。

背囊採用了傳統筒形囊身設計，本來就已是貼身的線條，囊身亦有足夠的束帶，幫助收緊物品，避免在行動過程中左搖右擺。而且關閉背囊的袋口位置，亦是使用拆除式囊蓋及索繩設計，必要時可鬆開索繩，延伸袋口額外的置物空間後，才用囊蓋覆蓋出行，機動性更高，亦是「一人前露營」的重要原則。

mont-bell Seamless Down Hugger 900

近日氣溫急降，如果這時候去露營的話，保暖環節極為重要。（品牌圖片）

近日氣溫急降，如果這時候去露營，保暖環節極為重要。衣服方面，配搭和功能都要求都太多個人喜好因素，今次先不多作討論，集中在裝備。日本mont-bell向來都是港日熱捧的山系品牌，本身已有品牌偏好。

但我選取品牌900FP羽絨填充度睡袋的原因，是它針對日本2000米以上的冬季山區環境而製作，適用於大概攝氏-1℃至4℃之間的環境。極少機會凍至零下溫度的香港來說，考慮過收納面積和保暖度等因素的平衡，這樣的填充度大致足夠。再加上它的外層採用的Flowgate物料，提供135%的伸縮率，即使平日比較「反瞓」，身體亦可以有一定程度的伸展，不怕紥成「木乃伊」。

THERMAREST Neoair Uberlite Regular &

COCOON Microlight Air Core Pillow

在假日中安心地睡一覺，對睡眠質量較高的人來說十分重要。（品牌圖片）

露營從來不是一個只有「挑戰極限」的活動，更多時候是休閒的生活藝術。即使人在野，能夠在假日中安心睡一覺，對睡眠質量較高的人來說十分重要。尤其是，即使隔了一層營底和睡袋，地表依然不可能比擬高床暖枕，未必人人都能習慣。未能好好回復體力，亦會影響其他活動時的精力狀態，因此在針對睡眠的裝備上，個人認為是值得多費置物空間。

話雖如此，如果選取了針對一人露營的充氣地蓆和枕頭，其實也不會使用太多空間，正如THERMAREST出品的Neoair Uberlite Regular，以及COCOON Microlight Air Core Pillow，收納時分別約只有一罐罐裝飲品，以及手掌大小，睡眠的質量卻因此而大升，絕對是「值回票價」的裝備投資。

HELINOX Chair Zero

HELINOX Chair Zero，只有510克，是同類露營椅中數一數二的輕量裝備。

人在野外，靜靜坐著面對自然風景放空，又或者泡一杯咖啡、看一本書，都是一人前露營的浪漫。因為一張露營椅，亦絕對是裝備清單中的必須品。然而，如前面所說，若以減少負重為目的，露營椅的價錢與質素，很多時都成正比。簡單理解，採用的金屬愈輕巧，卻又夠堅固作更大的承重，價錢自然愈貴。

如果純粹以實用角度看，個人認為韓國品牌HELINOX的Chair Zero性能可算最全面。它採用的鋁桿非常輕巧，只有510克，令它是同類露營椅中數一數二的輕量裝備，卻又擁有120公斤的承重。收納後佔用空間少，不同性質的露營應用度都甚高。

椅子亦因此而奪得過業界獎頂，備受肯定。如果要指出主要缺點的話，大概只有造型設計較為單調踏實，但又換個角度看，簡約的外觀，亦是應用度高的證明。

GSI Ultralight Table Small

露營的「舒適」與「高下」，就是贏在小物的心思上，沒有桌子可說霸氣盡失。

個人認為，如果裝備實在太重，背囊置物空間又不太充足的話，相對之下，桌子其實可以取捨。然而，始終露營的「舒適」與「高低」，就是贏在小物的心思上。要是連泡杯咖啡和吃個晚飯，都要「踎喺地」，可說霸氣盡失。可行的話，也盡量準備一張GSI Ultralight Table Small般細細的露營桌，收納面積小，衛生一點之餘，亦是形象尤關！

MSR Pocket Rocket 2 Stove &

MSR Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit

相同品牌的爐頭和cookset，很多數都會兼顧到收納時可互相拼合的呎吋因素。

露營煮食方面，同樣是另一種「豐儉由人」的取捨，可以準備好各種食材湯料，享受野外烹飪。又或者純粹帶備脫水食物「填肚」，純粹視乎不同人的行程計劃。然而，除非決心吃乾糧、麪包，即使選擇吃脫水食物，備有相應工具，煲個熱水來沖，一人份的爐頭和cookset，相信是「最低門檻」。

選擇這類裝備時，除了看它的性能，我會偏好選擇同一品牌，原因是相同品牌的設計，大多數都會兼顧到收納時可互相拼合的因素，例如MSR Pocket Rocket 2 Mini Stove Kit，皆可作為煮食的烹調用具，亦可以「一開二」當飲食器皿。更重要是它的大小，已考慮到可完整容納品牌製作的燃氣，以及MSR Pocket Rocket 2 Stove爐頭等等，節省很多收納空間。

Travellunch lightweight food

選擇脫水食物，亦不代表對味道毫無要求。

其實選擇脫水食物，不代表放棄味道。隨著香港的山系文化普及，坊間愈來愈容易買到不同類型和產地的脫水食物。如Travellunch的出品，提供西班牙什錦飯、卡邦尼意粉、肉醬意粉、雞肉意大利飯等等多種口味，而且每包只重125克，份量重量有數得計，自然可更精準的計劃行程。

GSI Mini Espresso Set 4 Cup

泡一杯有點要求咖啡，獨自享受私人的漫活時光，是「一人前露營」的樂趣。

「一人前露營」是種浪漫，個人認為可以泡一杯有點要求咖啡，獨自享受私人的漫活時光。GSI Mini Espresso Set 4 Cup是一套小型的戶外咖啡沖泡裝備，負重上略為增加649克，卻可以數分鐘內沖泡多杯Double Shot Espresso，是個非常值得的代價交換。

GENTOS CP-01R Compact Headlight

由於「一人前露營」只要保證自己看到外間事物便足夠，個人認為其他類型的燈具都可以取捨，備用頭燈便足夠。

黑夜的山野間，光源總是非常重要的環節。因為沒有光，基本上就只有坐等天光。由於「一人前露營」，只要保證自己看到外間事物便足夠，個人認為其他類型的燈具都可以取捨，備用頭燈便足夠。

一般來說，由於100流明以下的頭燈能量消耗較低，電池備用時間通常都較長，而且大多較輕巧，即使光線射距大約只能照射腳底一帶情況，但對露營這種節奏較慢，不太需要預判遠處環境的活動，這種光度大致足夠。然而，由於一人露營遇上任何緊急狀況，都只可靠自己，必要時頭燈還是有提高至100至250流明的功率會較理想。唯獨留意電池的消耗時間，一般情況下使用低功率即可。而只重41克的GENTOS CP-01R Compact Headlight，各方面的平衡都十分理想

GSI Bugaboo 14OZ Cup &

GSI Folding Foon

最後，就是一些很容易會被忽略的小物，當中不可或缺的是露營杯。基本上任何情況下，這是必須的裝備。這些在日常生活中看似輕鬆解決的小事，在山野中可以變得很重要。無論承載飲料還是食物，一旦無一傍身，總會令人非常懊惱。餐具的原理都一樣，坊間有大量的摺合式設計，不會佔用太多空間，各有衛生、輕巧、節省空間等不同考量，是選擇很多的小物，卻是最不能缺少的裝備之一。

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