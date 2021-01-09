【Nikel跑跑步】將軍澳練功段　壯麗飛瀑寧靜沙灘盡在長命斜之後

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！） 12月份開始一連6個月，為大家介紹將軍澳跑友必跑地方，來你看看你是否全路制霸 ! 到了1月份，同大家介紹一下將軍澳跑友不能錯過的地方，環保大道寵物公園，跑這個地方，可以點跑？ 文、圖：Nikel Ying跑跑步

今次路程分兩階段，首先介紹一條可以「練功」的斜路。

由將軍澳運動場出發，剛好1km就可以跑到環保大道寵物公園海旁入口，開放時間是上午七時至晚上十時半。寵物公園佔地約4000平方米，對於毛孩主人來說，園內5個草地區，讓寵物好好「放電」。對於跑者來說，公園內約300米的斜路，相當適合練習interval，鍛煉耐力相當不錯。

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寵物公園內斜路長度約300米，上斜落斜做interval很適合，惟要小心磚頭路，可能稍有凹凸不平。

按圖觀看將軍澳運動場到寵物公園的路徑：

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跑過寵物公園斜路後，想再加點里數，但又覺得在公園斜路來回跑太沉悶。這次介紹大家跑去將軍澳的秘境：白水碗。

跑向白水碗 路線：將軍澳運動場 >環保大道寵物公園(1km) >坑口文曲里公園 >將軍澳醫院 > 坑口道 >清水灣道 > 油站(清水灣道/銀影路)(5km) > 大埔仔村(6km) > 大學道小巴站 > 白水碗(7.3km) >大學道小巴站 > 大埔仔村(8.6km)> 油站(清水灣道/銀影路)(9.6km) > 原路折返回到將軍澳運動場 總長：約13km（括號內為里程） 補給 : 油站(清水灣道/銀影路)(去程5km，回程9.6km), 大埔仔村便利店(去程6km，回程8.6km) 打卡位 : 白水碗 (7.3km)

白水碗位於西貢大埔仔，是香港科技大學對出的一個沙灘，最有名的就是白水碗飛瀑。由大學道小巴站往白水碗沙灘途中，就能欣賞到壯麗的瀑布。白水碗飛瀑的高度落差逾40米，較梧桐寨主瀑還高，非常壯觀。

寵物公園＞科技大學路段（按圖觀看）

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白水碗路段

前往白水碗沙灘途中，大家會聽到瀑布水聲，這就是非常有名的白水碗飛瀑

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小橋對出是一個小碼頭，遼闊景致非常適合拍照

回到將軍澳運動場（按圖放大）

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最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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