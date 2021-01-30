【Nikel跑跑步】跑去鯉魚門石礦場　從墳場開始享受迷人景致

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）
12月份開始一連6個月，為大家介紹將軍澳跑友必跑地方，來你看看你是否全路制霸 !
到了1月份，同大家介紹一下將軍澳跑友不能錯過的地方，環保大道寵物公園，跑這個地方，可以點跑？
文、圖：Nikel Ying跑跑步
由將軍澳運動場出發，約2.5km就到達將軍澳華人永遠墳場閘口。再跑一段路，約4km位置就到達「真正」的墳場位置，範圍只有約700米，均為行車路線，開揚而光線充足。放心，絕無一點陰深感覺，跑得舒服。
由將軍澳跑出藍田、油塘等地區，除了經寶琳北路外，將軍澳華人永遠墳場是另一個選擇。今次除了介紹墳場路線，會帶大家一起跑到打卡熱點——鯉魚門三家村舊礦場 !
冬天跑步，注意保暖，跑前先睇睇貼士：
來到打卡熱點鯉魚門燈塔，企定定，擺個甫！
墳場跑去石礦場
路線：將軍澳運動場出發 >海濱長廊 >將軍澳華人永遠墳場閘口(2.5km) >園區補給點(去程4.5km/回程11.5km) >高翔苑對出 >鯉魚門邨 >三家村避風塘(去程6.5km/回程9.5km) >鯉魚門燈塔(7.2km) >鯉魚門天后廟 > 鯉魚門三家村舊礦場(8km) >原路折返回將軍澳運動場
總長：約16km（括號內為里程）
將軍澳運動場跑到三家村，港島跑友可以坐小輪過海，來個逆向跑。
補水位置：墳場園區汽水機 (去程4.5km/回程11.5km)，三家村避風塘便利店(去程6.5km/回程9.5km)，海濱長廊汽水機回程(14.5km)
打卡位：鯉魚門燈塔(7.2km)，鯉魚門三家村舊礦場(8km)
按圖觀看將軍澳運動場到華人永遠墳場的路徑：
將軍澳華人永遠墳場範圍約700米，去鯉魚門舊石礦場尚有一段路程：
鯉魚門燈塔過後，會經還馬環村、馬背村等地，有2件事大家是要注意的。首先，經過村民居住地，大家要保持環境安靜，不要影響居民生活。其次，跑到村落位置會有看門口的狗隻，大家請記緊要按原路指示牌走，不要誤闖非前往石礦場路線之民居範圍。
進入鯉魚門石礦場前，小心狗隻：（按圖放大）
補給過後，沿海濱一直回程，約多跑1.5km就回到起點將軍澳運動場。最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。
【Nikel跑跑步系列】
Facebook 專頁:Nikel Ying 跑跑步Instagram:nikelying
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