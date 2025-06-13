跑鞋推薦2025｜NIKE Vaporfly 4三課實測　推進神器卻宜短不宜長

筆者並非NIKE「鐵粉」，但到了重要比賽，卻多以NIKE Vaporfly系列上陣，當中以Next % 2為筆者至愛，原因只有一個：快。

跑者們都知道，NIKE跑鞋未必最舒適、更不是最耐用，但比賽爭分奪秒，要上場搏殺還是會選擇NIKE跑鞋。Vaporfly來到第四代，無論相較第三代以及NIKE頂尖競賽鞋Alphafly 3，還是其他品牌競賽碳板鞋，鞋底厚度有點反其道而行，一穿上腳竟有返璞歸真的感覺。

至於測試結果，有驚喜亦有隱憂，要給跑鞋一個定位，筆者認為Vaporfly 4是5至10公里短途賽的利器。



NIKE Vaporfly 4跑鞋實測。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 4碳板鞋實測

跑鞋基本資料

跑鞋：NIKE Vaporfly 4

尺碼：US 7

跑鞋重量：約135克

測試員：Sub 3女跑手T

測試課表：

1.運動場6次1000米間歇跑（interval run），配速由約3分43秒至3分39秒（由第1隻3分43秒開始，之後逐隻加快，第2隻3分42秒、第3隻3分41秒、第4隻3分40秒、第5至6隻3分39秒）

2.運動場 7200米漸變加速跑（progressive tempo run），分三個階段維持配速（4分38秒／4分16秒／4分04秒）

3.兩組400米間歇跑5次對照測試，第1組穿Vaporfly 4，第2組穿平時練習用的無碳板跑鞋New Balance FuelCell rebel v4

NIKE Vaporfly 4跑鞋實測。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 4碳板鞋

足感篇：貼地感覺較強

各大品牌的碳板競賽鞋愈出愈厚，甚至達到世界田聯規限的40毫米，NIKE Vaporfly 4中底最厚位置（足跟）「僅」35毫米，有點反其道而行的味道。

上腳後，明顯感覺鞋底厚度不如其他比賽鞋（型號太多恕未能盡錄），站着時感覺相對穩陣。6毫米的前後掌落差在Super Shoes來說算低，接近沒有任何帶動重心滾動的感覺，反而有穿傳統跑鞋的踏實貼地感。

中底物料依然是招牌Zoom X，但腳底傳來那種感覺，帶點像直接踩到碳板的堅實感，如果喜歡柔軟中底的跑手，要有點心理準備。

鞋型偏向細長，與筆者的腳形很配合，選擇just fit的鞋碼便可。若是寬腳掌或有腳趾外翻問題的跑手，要特別留意腳趾位置可能稍窄，建議先到鞋店試鞋才購買。

VF3（圖左）鞋踭位置沒有任何附着物幫助穿鞋，AF3（圖右）的鞋跟有一個頗大的圈子方便挽鞋，而VF4（圖中）的鞋領後方有一個可以摺起的小label，看起來美觀又方便穿着。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 4碳板鞋

實測篇：快跑訓練全數提速

穿NIKE Vaporfly 4首次開鞋熱身慢跑感覺平平，既沒有熱身已忍不住想跑快的感覺，也沒有具體感受到碳板的存在，只覺鞋底偏硬，猶幸路感不錯，穩定性亦好。心裏不禁疑惑：這真是再改良後的碳板鞋嗎？

但由熱身第二部份（數隻100米加速跑）開始，到之後的間歇跑與加速跑訓練，筆者感受到跑鞋威力。

跑鞋的力量回饋隨着跑者速度提升而增加，NIKE Vaporfly 4作為其中一款高階碳板鞋，表現絕對稱職，相信這是歸功於偏薄的中底（相對於Super Shoes而言），碳板位置亦較接近腳掌，而且碳板形狀弧度比上一代更大，槓桿力更有效，加上鞋身輕巧，難怪快跑起來感覺清脆利落，推地觸感更爽快。

NIKE Vaporfly 4跑鞋實測︱VF4碳板位置較接近腳掌，而且碳板形狀弧度比上一代更大，槓桿力更有效，加上鞋身輕巧，快跑起來感覺清脆利落，推地觸感更爽快。

間歇跑及漸變加速跑感覺利落

說回前文提及數隻100米加速跑的熱身，當筆者開始加速，每一步落掌發力都感受到NIKE Vaporfly 4幫助推進，反作用力令提速變得輕鬆，比平日穿普通訓練鞋（型號太多恕未能盡錄）熱身加速跑的速度快了1秒，須知道100米快1秒是個不小的幅度。

第一次測試的主課是6隻1000米間歇跑，每隻都比上一隻快上1秒，由第一隻跑3分43秒推進到後兩隻跑3分39秒。第二課的漸變加速跑亦然，配速比平時練習開快了一點，連續跑下去感覺很爽，不用怎麼發力便跑到目標速度。

至於第三課的兩組400間歇跑5次對照測試，第一組穿NIKE Vaporfly 4，第二組穿New Balance Fuelcell rebel v4，在差不多的體力分配下，第一組平均時間快大約2秒，足證NIKE Vaporfly 4對短途推進極有幫助。

各大品牌的碳板競賽鞋愈出愈厚，NIKE Vaporfly 4中底最厚足跟位置「僅」35毫米，有點反其道而行的味道。

注意疲勞容易累積

不過針無兩頭利，NIKE Vaporfly 4快跑推進極佳，訓練後卻嚐到代價。由於第一課間歇跑很爽，腎上腺素增加導致該晚未能安睡，肌肉亦比平時疲倦。

第二課的漸變加速跑，由於前段開快了導致疲勞累積，肌肉增加了負擔，跑到末段要再提速便有點吃力，NIKE Vaporfly 4快跑時足踝位置和超窄身中足設計不夠穩定的缺點，亦會因而放大，跑者必須注意。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 4碳板鞋

結構篇：比較Vaporfly 3、4及Alphafly 3

鳥瞰三對跑鞋，Vaporfly 3明顯外底較闊，着地時較為「腳踏實地」。

從側面看，Vaporfly 4捨棄上一代的外型，變得更像Alphafly 3，兩個型號的鞋底都由足跟起向足弓位置內收，側面看起來像輪船一樣，此設計相信是為了除去相對沒效的泡綿部份，以減輕鞋身重量。

再看鞋底，從Vaporfly 3開始，NIKE把中底和外底的泡綿挖空，露出一部份碳板，這個空心設計去到Alphafly 3更擴大至差不多整個足弓位置形成凹槽，大幅削減鞋身重量。Vaporfly 4沿用Alphafly 3的概念，甚至更進取，鞋底中足處的「收腰」設計令跑鞋重量降低至驚人程度（US 7約135克）。

NIKE Vaporfly 4鞋面布料是嶄新的機能網眼設計。

鞋面方面，打開鞋盒見到NIKE Vaporfly 4純白的鞋身配搭上銀色鞋舌與鞋底，既簡約亦具科技感。

鞋面布料是嶄新的機能網眼設計，比起Vaporfly 3 的大網眼設計雖然透氣度稍遜，但更柔軟舒適，腳面包覆感不俗，而且感覺比Vaporfly 3更耐穿。不過，筆者仍然覺得Alphafly 3如針織襪套般的一體式鞋面設計最舒適。

NIKE Vaporfly 4鞋舌設計大小適中而且更柔軟。

Vaporfly 4 的鞋舌設計大小適中而且更柔軟，沒有Vaporfly 3稍嫌鞋舌過大的問題。最令筆者欣喜的是，Vaporfly 4的鞋舌與鞋帶終於回復傳統的置中設計，之前幾代Vaporfly都是從腳外側稍微彎曲往上切入中線，官方宣稱這種設計能令腳背頂部受壓較小，筆者卻覺得效果相反，跑長距離比賽時腳背頂部反而被勒得紅腫不適，新一代鞋帶設計回歸傳統實是喜訊。

NIKE Vaporfly 4鞋領沒有多餘承托，薄薄一片布料，非常考驗跑者的腳踝穩定性。

至於鞋領，由於競速賽鞋追求輕巧，無論是Vaporfly還是相對稍為「巨型」的Alphafly 3，鞋領都沒有多餘承托，薄薄一片布料，非常考驗跑者的腳踝穩定性。

其實Alphafly 3還好，襪套般的彈性設計較能緊套腳腕，但Vaporfly不管是哪一代，即使足跟罩杯不算軟弱無力，鞋領亦有內置棉質填充物來保護腳跟，但鞋領貼服度略低，即使綁上最高一排的鞋帶作heel lock也無法彌補。

NIKE Vaporfly 4跑鞋實測。

跑鞋推薦｜NIKE Vaporfly 4碳板鞋

總結：5-10K比賽利器 須注意配速控制

筆者不是NIKE「鐵粉」，卻由Vaporfly NEXT% 2開始，不知不覺間穿了好幾個NIKE型號作為比賽鞋。如前文所言，第二代Vaporfly是筆者至愛；到了第三代，提高穩定性同時卻犧牲了重量，雖較Alphafly輕巧但回彈力略遜，變相落入尷尬局面。

來到第四代，Vaporfly 4的外型來了場改革，看起來更有Alphafly 3的影子。跑鞋反應靈敏，推蹬感覺紮實，適合5至10公里的比賽距離，久經訓練、身體輕盈的高階跑者，甚至可用這雙跑鞋一戰半馬。

極輕量的鞋身，隨之而來便是快跑時穩定性相對不足，在長距離比賽後段體力不繼，相信落腳時要特別留神，亦容易為體力帶來更大消耗，所以未必很適合新手或全馬拉松。如果跑長距離賽事又想穿NIKE，Alphafly 3仍是較佳選擇。

另外，由於Vaporfly 4鞋底中足處特別向內收，而且中間挑空成大凹槽，這對跑鞋只適合中前掌觸地的跑手，不建議後掌着地的跑手身著，因為後跟觸地跑姿無法有效踩中碳板「甜蜜點」幫助推進，加上鞋型設計並非滾動式類型有利重心轉移，足跟外底亦缺乏橡膠提升耐磨度，所以對後跟觸地跑手來說不是最好選擇。

NIKE Vaporfly 4跑鞋實測。

NIKE Vaporfly 4重點

1. 中底35毫米厚，在Super Shoes來說算薄，6毫米前後掌落差接近沒有任何帶動重心滾動的感覺，具傳統跑鞋的踏實貼地感。

2. 碳板接近腳掌 + 碳板弧度大槓桿力強 + 鞋身輕巧 = 推地觸感爽快，三課速度訓練全數順利加速。

3. 訓練速度高導致更加疲勞，跑時要注意控制，跑後注意休息恢復。

4. 鞋舌與鞋帶回復置中設計，筆者認為較之前幾代舒適，腳背頂部受壓較小。

5. 鞋領貼服度略低，快跑時明顯不夠穩定。

6. 由於快跑時穩定性不夠，跑長距離較辛苦，故適合5至10公里賽事，高階跑者不妨以之一戰半馬。

