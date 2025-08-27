渣打馬拉松2026｜姚潔貞戰十公里　嘆無暇儲里數：睇女兒功課好忙

渣打馬拉松將於2026年1月18日舉行，田徑運動員林穎璋、姚潔貞、王諾弘及關恩懿今日出席記者會。姚潔貞表示，受傷患困擾，無法長時間訓練累積里數，明年渣馬將會征戰十公里。



2026年的渣馬未有重大改動，賽道、參賽名額、報名費及獎金維持與2025年不變，但將會在1月17日於啟德體育園新增「躍動少年跑」，歡迎10至15歲的青少年參加，名額2500人，詳情預計9月下旬公布。

大會今日在記者會公布渣馬報名詳情，姚潔貞席間表示，明年渣馬將參加十公里。「半月板傷患難以痊癒，無法長時間訓練，沒有長課累積里數，所以難以角逐全馬。」除了傷患，她亦慨嘆，作為媽媽，根本沒有自己的時間住全情訓練：「想跑好成績就要出外集訓，最少兩、三星期，試問如何『掉低』兩個女自己去跑？而且大女瑤瑤的功課很忙，我晚晚要幫她『睇功課』，現在小學的功課很深，我也很頭痛。」

同場的林穎璋則透露，11月全運會之前將留港訓練全力備戰，未來繼續以2小時10分為目標：「2小時10分可說是一個指標，意味亞洲高水平，我將繼續以這個時間為目標，希望拉近與其他亞洲跑手的距離。」