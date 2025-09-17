東京直擊｜田徑世錦賽燃點新周期品牌大戰　On機械臂首亮相亞洲

巴黎奧運後的首個世界田徑錦標賽在東京開賽，除了是全球田徑精英運動員正式展開新一個奧運周期的競逐，也是各個運動品牌展開宣傳功勢的必爭之地，近日的東京因而非常熱鬧。

值得留意的是市場上一眾後起之秀，當中瑞士品牌On增長迅速，2025頭半年的銷售額比去年同期上升37.2%，達到14億7580萬瑞士法郎。今次世界田徑錦標賽，品牌在東京設置On Labs Tokyo，首度於亞洲展示自家研發的LightSpray™噴織技術，展示如何用3分鐘噴織Cloudboom Strike LS的鞋面。

On搶佔市場的起步點十分亮眼，但要在競爭激烈的運動用品市場繼續走下去，他們必須一步步解答：On到底是誰？

01體育記者李思詠、楊宇翹 東京直擊



藉着今年世界田徑錦標賽，On將東京列為「On Labs World Tour」其中一站，展期由9月13日至21日。On Labs Tokyo選址原宿，一樓設有LightSpray™ 機械臂展示與技術故事展區、運動實驗室、跑步分析體驗、試穿區及商品販售區，二樓則有咖啡廳及社群交流空間。LightSpray™ 機械臂去年曾於蘇黎世及巴黎亮相，今次首度於亞洲展示；今周五至周日柏林馬拉松期間，機械臂亦將「登陸」柏林文化地標Kraftwerk Berlin。

LightSpray™是蘇黎世總部On Labs 研發的鞋面噴織技術，透過自動化機械臂，將長達 1.5 公里的纖維細絲噴灑於鞋楦上，3 分鐘便能噴出一隻無縫鞋面，連同打磨、打印標誌等後製工序，真正完成一隻跑鞋，大約7分鐘。簡化工序與減少物料使用也達致環保效益，相對On其他跑鞋，使用LightSpray™技術製作鞋面，能減少75%碳排放。

高階競賽跑鞋Cloudboom Strike LS是目前唯一一個由LightSpray™技術噴織並公開發售的型號；世界錦標賽期間，On亦展示了田徑場釘鞋The Cloudspike Citius 2，但未正式上市。

設計師：LightSpray™是改變行業的製作科技

去年4月的波士頓馬拉松，Hellen Obiri穿上Cloudboom Strike LS的原型贏得女子組冠軍，這對沒有鞋帶——更準確說是鞋面沒有任何組件的跑鞋，迅即成為跑界熱話，跑鞋如何製造、怎樣穿著、物料是什麼，都引起外界討論。直至去年7月，品牌「官宣」Cloudboom Strike LS及LightSpray™ 技術，跑鞋裏裏外外只得七個組件，由製作方法到外觀設計，完全相異於其他所有跑鞋品牌，走出破格路線。

是次On Labs Tokyo活動，LightSpray™總監Pablo Erato、LightSpray™ 設計者Johannes Voelchert和負責產品研發及測試的Dina Weisheit舉行座談會，Johannes也接受了《01體育》訪問，眾人介紹LightSpray™的前世今生。由大學畢業論文題目在設計界年度盛事Salone del Mobile被On看中獲得投資，到今日成為LightSpray™技術在市場面世，Johannes強調，他設計的是技術本身，而不是跑鞋：「我是技術設計師，不是產品設計師。LightSpray™是一門適合製作外型複雜的產品的技術，看看Cloudboom Strike LS的鞋模，沒有一條直線，外型很複雜，正正適合以LightSpray™噴織製作，從而簡化工序和涉及的物料和組件。」以運動科研為本業的Dina Weisheit則提到測試Cloudboom Strike LS的過程：「LightSpray™製作的跑鞋實在太不同，無論是物料、製作方法以至沒有鞋帶的設計，完全沒有先例可以參考。我們不斷向協助測試的精英運動員提問，嘗試用相對客觀的方法了解他們的主觀感受，亦需要拍攝影片分析跑鞋著地時如何變形，既要懂得科技研發，也要明白跑鞋到底是什麼一回事。有的運動員對自己的身體非常了解，哪一個點需要較多支撐、哪一個點需要較多彈性，他們單是口述都能以毫米表達。」

On產品研發及測試負責人Dina Weisheit

LightSpray™ 設計者Johannes Voelchert

LightSpray™總監Pablo Erato

以革新定調 如何將科技融入生活成關鍵

「革新」（Innovation）是On在是次On Labs Tokyo活動的主調。從設計破格的Cloudboom Strike LS展現嶄新的LightSpray™技術，On選擇這個路向為品牌定性，可說是順理成章，特別是運動用品市場競爭激烈，相對於龍頭NIKE與adidas、或是擁有過百年歷史的New Balance和Brooks，創立了僅十五年的On無疑是「初創」，必要在巨擘面前找到自己的位置。

今次世界錦標賽，運動員亮眼的表現無疑推動了On一大把，新西蘭3000米障礙賽跑手比美殊（Geordie Beamish）先在初賽被後方跑手踩中臉部、驚險晉級決賽後再爆冷封王，還有瑞士短跑女將Ditaji Kambundji於女子100米跨欄封后，On在今次世界錦標賽的「品牌大戰」，絕對交出驚喜的成績表。

新西蘭3000米障礙賽跑手比美殊（Geordie Beamish）先在初賽被後方跑手踩中臉部、驚險晉級決賽後再爆冷封王。（Getty Images）

瑞士短跑女將Ditaji Kambundji於女子100米跨欄封后。（Getty Images）

不過，品牌選擇走上「革新」的路向，如何令市場相信並理解嶄新的技術，將「革新」這個抽象概念「落地」，融入消費者的日常生活，從而讓市場識別On到底是誰，將是他們在業績大爆發的蜜月期後，能否進一步鞏固市場佔有率的關鍵。Johannes這樣形容未來的挑戰：「我們的挑戰是要用真誠、真實的方法，說服別人相信這些科技不是噱頭，而是改變製造方法。」LightSpray™總監Pablo Erato亦一矢中的：「我們的目標是改變行業的方向。任何新科技或新事物的價值在於其影響力，如果我們的新發明具有經濟效益及持續性，相信是最有力的證明。」On在蘇黎世的LightSpray™生產設備於7月已經正式啟用，Pablo日前在東京透露，他們將在亞洲設廠擴大LightSpray™版圖，這種技術未來如何提升、能否量產成為跑者日常裝備、甚至為行業帶來改變，正如Pablo所言，將是On如何走下去的答案。